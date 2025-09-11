俳優の阿部サダヲ（55）、女優の松たか子（48）、脚本家の大石静氏（73）が11日、都内でこの日最終回を迎えるテレビ朝日ドラマ「しあわせな結婚」（木曜後9・00）の囲み取材に出席した。阿部は大石からの絶賛に照れ笑いを浮かべた。

人気弁護士の主人公が運命の出会いを機に電撃結婚するも、妻には大きな秘密があり運命が動き出す物語。秘密が暴かれていく中で夫婦の愛を問う。豪華俳優陣の演技と先の読めない展開で、第1話の見逃し配信数がテレビ朝日系木曜ドラマ史上最速で100万回を突破するなど、大きな話題を集めた。

大石氏は最終回を前に「終わっちゃって寂しいなって思いました」と吐露。今作が脚本家人生の中でどのような位置づけの作品になったかを聞かれると、「全てのドラマには出会いがあって別れがあって刺激があるんですけど、阿部さん松さんコンビとお仕事できたことは忘れられない出来事でした。こんな名優なかなかそろわないですから」としみじみ語った。

大石氏からのお褒めの言葉に阿部は「今の夕方のニュースで流れるんですかね？」とニヤリ。「うれしいですね」と喜び、「いろいろな現場に行ったので、たくさんの俳優さんと共演することができて面白かった。こういう人たちと長くやりたいなという感じがありました」と決意を新たにした。

松は最終回を前に「ネルラに関してはどうしても話す順番というか秘密ごとを小出しにしないといけないんだなって。どこまで扉が閉まっているのか。まだ出てくるのでドキドキしながら楽しみにしていただきたい」とアピールした。