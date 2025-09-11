２０２３年度に虐待で死亡した可能性が高い１８歳未満の子どもは全国で６５人（前年度比７人減）だったことが、こども家庭庁の専門委員会が１１日に公表した報告書でわかった。

無理心中を除くと０歳児が７割を占め、現在の手法で統計を始めた０８年度以降で最も高い割合となった。

報告書によると、無理心中で犠牲になったのは１７人。残る４８人の死亡時の年齢は、０歳が３３人で６８・８％となり、過去最高だった１６年度と２０年度（６５・３％）を上回った。３３人のうち、生後２４時間に満たず死亡したと考えられる「０日死」が１６人とほぼ半数に達した。

ほか１歳、３歳、４歳が各３人、２歳と５歳が各２人と続き、６歳未満が全体の９５・８％を占めた。

虐待の主な加害者は「実母」が最多の１９人で、「実母と実父」が７人、「実母と実母の交際相手」が２人だった。予期せぬ妊娠をするなど問題を抱えた加害者が多かったという。

専門委は報告書で、育児への不安が虐待につながっているとして、周産期や育児中の女性への精神的ケアの重要性を指摘。自治体で母子保健を担当する部署が、仕事や経済状況を確認し、支援する必要があるとした。