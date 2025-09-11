コスプレイヤー・もーぐりさん（@Moogle_Cos）が『Fate/Grand Order』に登場するジャンヌ・ダルク〔オルタ〕のコスプレ姿をSNSに投稿。闇をまとった反英霊の姿が、見る者を一瞬で虜にする。

金の瞳、片目を覆う漆黒のクラウン、黒羽のファー。激しい戦闘を想起させるダメージ感のある甲冑に鎖を巻きつけた漆黒の姿は闇をまとっている。 ドヤ顔に潜む狂気と、どこか哀愁すら漂う眼差し。その再現度の高さに、SNSでは「とってもカッコ良くて、しびれますね。」「邪ンヌちゃんめちゃめちゃ可愛いですｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!!」「WHAT AN INCREDIBLE COSPLAYER」と絶賛の声が相次いだ。

圧倒的な存在感を放つこのコスプレについて、もーぐりさんが語るこだわりとは。

「きっかけは妹に面白いとゲーム『Fate/Grand Order』を進められたのが始まりでした。

『ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕ってカッコ可愛いいやん！』って一目惚れし、(リセットマラソンでガチャから出るまで粘り)運命的な出会いをしたのが懐かしいです。

またゲームを進め、堂々と自信に満ち溢れた彼女の皮肉めいたドヤ顔、妖しい笑み、内面の可愛いさや思いやり、人間らしい悩みなどを垣間見ていくうちに、より一層愛しさを感じ、そんな魅力溢れる彼女に少しでも近づきたくてコスプレをさせていただきました。

メイクや表情、ポージングはキャラクターにあわせて自分なりに考え、眉毛は自信に満ち溢れたキリッと細め、アイメイクは普段より濃く妖しげな目力強めの印象に。

ポージングは私が見たい皮肉めいたドヤ顔な可愛い彼女を全身で表現できるよう工夫しました。

また、なるべくスタイルも近づけるように日々地道にカロリー計算やストレッチで体型作りを頑張ったりなど、大好きを詰め合わせたコスプレになっています。

最後に、いつも応援してくださっている皆様ありがとうございます！コメント欄のガチャ報告など楽しく読ませていただいております。

これからも皆様と一緒にファンとして作品を盛り上げていけたらと思いますので、引き続き宜しくお願いいたします♪」

自らを突き動かした"推し"への情熱を、細部にまで宿した作品。漆黒の鎧に身を包んだその姿が引き立てる、混沌と狂気が具現化したキャラクターのカリスマ性。それが、もーぐりさんの創意と努力により鮮烈に蘇った一枚だ。

