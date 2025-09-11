ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「先日の皆既月食を写真で感じることができました〜」「空からもらえるパワーは素敵です」【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「想像力の翼はとぉ〜っても素敵なものなのです」と題し、「先日の皆既月食を写真で感じることができました〜」と投稿。







続けて「妻が撮ってくれたのです 私は月とか星とかＵＦＯが好きです（笑）空を見上げるのも好きなんですね」と明かしました。







津久井教生さんは「空からもらえるパワーは素敵です もうずいぶん見上げてないけど写真からパワーはもらえるのです 色々と想像する事も出来ます」と投稿。







最後に、「想像力は翼になって色々な場所に連れていってくれるのです 前に進みまぁ〜〜す」と前向きなコメントで投稿を締めくくりました。







２024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。







津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



