µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Î°äºî¤ò»£¤Ã¤¿ÉÍÌîº´ÃÎ´ÆÆÄàºÇ¸å¤Î»£±Æá¸ì¤ë¡Ö¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡Ä¡×
¡¡ÇÙ±ê¤Çº£·î£²Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦µÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£°¡Ë¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÌò¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£µÈ¹Ô¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¡¢ÍèÇ¯£²·î¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¶â»ÒÊ¸»Ò¡¡²¿¤¬»ä¤ò¤³¤¦¤µ¤»¤¿¤«¡×¤ÎÉÍÌîº´ÃÎ´ÆÆÄ¡Ê£·£·¡Ë¤¬¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»£±Æ»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶â»ÒÊ¸»Ò¡½¡×¤Ï£±£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂè£³£°²ó¤¢¤¤¤Á¹ñºÝ½÷À±Ç²èº×£²£°£²£µ¡×¤Î¹ñÆâ¾·ÂÔºîÉÊ¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¾å±Ç¡££±£°Æü¤Î»öÁ°²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÉÍÌî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµÈ¹Ô¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¶â»ÒÊ¸»Ò¡ÊºÚÍÕºÚ¡Ë¤ò£¶ºÐ¤«¤é£±£³ºÐ¤Þ¤Çµ´¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤¸¤á¤Æ¡¢¼«»¦Ì¤¿ë¤Ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÁÄÊì¤ò¡¢µ¤Ç÷¤ò¤â¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤Ï¾¾ËÜ»Ô¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µÈ¹Ô¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´¤ò¹Í¤¨¡¢£±Æü¤À¤±ÅÔÆâ¤ËÌá¤Ã¤Æ£³¥«¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î£³¥«¥Ã¥È¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁ¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤½¤¦¤Ç¿´ÇÛ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ï¤º¤«£³¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¶â»ÒÊ¸»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥É¤¬Á´ÉôÅÁ¤ï¤ë¡¢µ´µ¤Ç÷¤ë±éµ»¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÉÍÌî´ÆÆÄ¤ÈµÈ¹Ô¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤Ï¸Å¤¯¡¢¿¼¤¤¡££³£°£°ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÉÍÌî´ÆÆÄ¤¬¡¢µÈ¹Ô¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥ó¥¯±Ç²è¤Î¸½¾ì¤Ë¼èºà¤Ë¤¤Æ¡¢µÈ¹Ô¤µ¤ó¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡£»ä¡¢¥Ô¥ó¥¯±Ç²è¤ÇÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òµÈ¹Ô¤µ¤ó¤Ë¤ß¤»¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¡×¤È¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¦¤í¤¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÎºÝ¤Ë¡¢µÈ¹Ô¤µ¤ó¤¬¤«¤±¤¿¡ÖÉÍÌî´ÆÆÄ¡¢¼¡¤Ï²¿¤ò»£¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢°Ê¸å¡¢ÉÍÌî´ÆÆÄ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë¤ÏÉÍÌî´ÆÆÄ¤Î½é°ìÈÌºîÉÊ¡ÖÂè¼·´±³¦×Ç×Ó¡½Èøºê¿é¤òÃµ¤·¤Æ¡×¤ËµÈ¹Ô¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£Í½»»¤¬¾¯¤Ê¤¯Àï¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈ¹Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤Î´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ÏÀµÄ¾¤ÊÉ÷¤¬¥Ó¥å¥ó¥Ó¥å¥ó¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤â×ÖÅÙ¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê½÷À¤Î´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢µÈ¹Ô¤µ¤ó¤ÏÉÍÌî´ÆÆÄ¤Î°ìÈÌºîÉÊ¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ©Í¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¶â»ÒÊ¸»Ò¡½¡×¡£µÈ¹Ô¤µ¤ó¤¬´Ó¤¤¤¿À¸³¶¸½Ìò¤È¤Ï²¿¤«¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£