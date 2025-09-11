日本マクドナルドは、サンリオのキャラクター「マイメロディ&クロミ」とコラボレーションした新商品「マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味」を9月17日から10月中旬（予定）まで期間限定発売する。価格は320円。

「マックフルーリー マイメロディ&クロミ ブルーベリーヨーグルト味」は、今年“おそろい“アニバーサリーイヤーを迎えたマイメロディ（50周年）とクロミ（20周年）をイメージして誕生した、まだまだ暑さの残るこの時期にぴったりのスイーツ。なめらかなソフトクリームに、2種の見た目も鮮やかなブルーベリーソースとさわやかな味わいのヨーグルト味のソースをトッピングし、ザクザク触感が楽しいココアクッキーがミックスされ、マイメロディ&クロミの世界観を表現している。

9月16日からはマイメロディ&クロミのかわいいが溢れる新TVCMも放映される予定。マイメロディとクロミがマクドナルドを訪れ、マックフルーリーを楽しみながら、“いっしょならもっと最強”というメッセージを、キャッチーでポップに表現する映像となる。

【マックフルーリー®︎「いっしょならもっと最強」篇 15秒】

また、9月12日11時から9月16日23時59分の期間で、抽選100名にマックカード1,000円分が当たるキャンペーンも実施。マクドナルド公式Xアカウント@McDonaldsJapanをフォローのうえ、同アカウントから投稿された「#マックのマイメロディクロミフルーリー」のハッシュタグが付いた投稿に「#マックのマイメロディクロミフルーリー」のハッシュタグをつけてリプライすることでキャンペーンに応募できる。

□「マックフルーリー マイメロディ&クロミ ブルーベリーヨーグルト味」のページ

マックフルーリー マイメロディ＆クロミ ブルーベリーヨーグルト味 320円～（単品）

マックフルーリー 超 オレオ クッキー 340円～（単品）※常時販売商品

Xキャンペーン 期間：9月12日11時～9月16日23時59分

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661453