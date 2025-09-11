久保建英とポチェッティーノ監督が試合前に談笑

日本代表は9月9日（現地時間、日本時間10日）、アメリカ・オハイオ州Lower.comフィールドで行われた国際親善試合でアメリカ代表と対戦し0-2で敗れて0-2で敗れた。

6日のメキシコ戦（0-0）を含めた遠征を1分け1敗で終えることとなったが、試合前には心温まるワンシーンがあった。

試合前、アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、日本代表MF久保建英と笑顔で抱き合うシーンが撮影された。元アルゼンチン代表DFのポチェッティーノ監督は、スペイン1部エスパニョール時代に元日本代表FW西澤明訓氏や元日本代表MF中村俊輔氏とチームメイトでもあった。

これまでのキャリアでポチェッティーノ監督と久保は同じチームで戦った経験はないはずだが、2人は試合前にハグを交わし、かなり親し気な様子だった。久保はバルセロナの下部組織育ちであり、バルセロナを本拠地とするエスパニョールのレジェンドであるポチェッティーノ監督と接点があったのかもしれない。

この写真にはSNSでも多くの反響が寄せられて「どこか接点あったっけ？」「いつ知り合った？」「何のつながりだこれ」「ずいぶん親しげだけど面識あったんかな」といった疑問の声や「タケ知り合い多いのね」「こういうの見ると早くビッグクラブの名将のもとで輝く久保が見たい」「めっちゃいい写真」「ブラジル戦でアンチェロッティとこれやって欲しい」といった声も寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）