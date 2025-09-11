プロ野球2軍・広島―くふうハヤテ戦

10日に行われたプロ野球2軍、ウエスタン・リーグで先発した高卒ルーキーに衝撃が広がっている。広島―くふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）のマウンドに立った18歳の体格にファンの視線が集中していた。

注目を浴びたのは、広島の右腕・菊地ハルン。際立つのは2メートルの長身だ。バックスクリーン側からの映像でも、マウンド上に立ったその威圧感が伝わってくる。投げおろした148キロの速球も威力がありそうだ。

スポーツチャンネル「DAZNベースボール」公式Xが実際の映像を公開。X上には「体デカすぎる、威圧感半端ない」「デカ過ぎんだろ……」「これでまだ18歳なのがやばいよね……」「えっぐ」「ハルンのガタイは縦より横が規格外なんよ笑」「衝撃の18歳」「遠近感バグりそうなくらいデカいな」などと、規格外の体格に反響が広がっていた。

菊池は体重も115キロ。昨年のドラフト会議で5位指名を受け、広島に入団。ファームでは9試合に登板し、防御率3.07。この試合では、4回2/3を投げ、7安打2四球2失点で、勝敗はつかなかった。



（THE ANSWER編集部）