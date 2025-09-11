大谷は伊藤園のグローバルアンバサダーを務める

ドジャースの大谷翔平投手がグローバルアンバサダーを務める伊藤園は11日、大谷リフティングが海外でも話題になる新TV-CM「お〜いお茶 LEMON GREEN 日米同時発売」篇が22日から放映開始になると発表した。

新TV-CMでは、「お茶の常識、すてましょう。」をキャッチコピーに、大谷がサッカーのリフティングに挑戦する衝撃のシーンが世界中で話題になる世界を描く。メッセージの訴求のため、赤ちゃんやアライグマなど、あらゆる存在がリフティングを真似する姿が広がり、ミームや宇宙ステーションまでに波及する世界をAI活用した映像表現も取り入れユニークに表現。「お〜いお茶 LEMON GREEN」の日米同時発売を祝うグローバル感と遊び心があふれる内容となっている。

またシリーズ初となるほうじ茶フレーバーに、海外でトレンドの「ゆず」を掛け合わせた新感覚のフレーバー緑茶「お〜いお茶 YUZU HOJI」が22 日に日本で新発売される。わいを実現しました。それに合わせて、シックな秋らしい服装に身を包み、LAの海岸で腰掛ける大谷のキービジュアルも登場する。（Full-Count編集部）