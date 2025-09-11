桃井かおり、夫への手作り朝食公開「ありがとうだけで嬉しい朝」
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の桃井かおりが9月11日、自身のInstagramを更新。夫への手作り朝食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】桃井かおり、夫に作った和朝食
桃井は「サッカーの試合見てて降りてこない連れの朝御飯は梅干しおにぎりと玉ねぎお味噌汁、キャベツ浅漬け」と夫への手料理を公開。「ありがとうだけで嬉しい朝」と夫婦の温かいやりとりを明かし、和食中心の朝食メニューを載せている。
この投稿に、ファンからは「夫婦仲良し」「家庭的で素敵」「愛情たっぷり」「微笑ましい」「新婚さんみたい」「優しい言葉ですね」といった声が上がっている。
桃井は、2015年1月に年上の音楽プロデューサーと結婚。現在はアメリカ・ロサンゼルス在住を公表している。（modelpress編集部）
◆桃井かおり、サッカー観戦中の夫に朝食準備
