BUDDiiS小川史記・加藤史帆・高田里穂「悪いのはあなたです」出演決定 “濃厚で泥沼の愛憎劇”予感させる映像初解禁
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の工藤美桜とM!LKの山中柔太朗がW主演を務める、11月3日スタートの読売テレビ・ドラマDiVE枠「悪いのはあなたです」（毎週月曜／深夜1時29分〜）より、主要キャストとしてBUDDiiSの小川史記、加藤史帆、高田里穂の出演が決定。予告映像が初解禁された。
【写真】M!LK山中柔太朗、イケメン共演者とバックハグで密着
小川は、作詞・作曲からライブ演出までメンバー自ら手がける“DIY”ダンスボーカルグループ・BUDDiiSのリーダーとして活動中。TBS「よるのブランチ」にレギュラー出演するなど、バラエティ、俳優、アーティストとしてマルチに活躍している。そんな小川が演じるのは、工藤演じる莉子を不倫沼に引きずり込むハイスペックなサラリーマンのツトム。ウブで素直な莉子をスマートにエスコートし、優しく接する紳士だが、そんな彼には想像を超える裏の顔があった。
加藤は、アイドルグループ・日向坂46の元メンバー。「CanCam」の専属モデルも務めている。最近では、MBS「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」でW主演を務めるなど、グループ卒業後も活躍の幅を広げている。加藤が演じるミカは、山中演じるタクマの大学からの友人。タクマの作る音楽が大好きで、タクマが所属しているバンドを応援している熱烈なファン。
高田は、「仮面ライダーオーズ」のヒロインで注目を集め、フジテレビ「366日」、MBS「私の彼が姉の夫になった理由」など話題作に出演する女優。高田が演じる芳子は小川演じるツトムの妻。オーガニックなものしか食べない、娘を名門私立に通わせるなど意識が高く、理想的な家庭を築くために献身的に夫を支えている。
また、本日公開された予告映像では、工藤演じる莉子がベッドの上で恍惚とした表情を見せるシーンや各登場人物の知られざる本性が見え隠れするシーンなどが映し出される。背徳の恋に溺れた先に待つのは、愛か裏切りか、あるいは破滅か。まさに“「文春」原作ならでは”というほど、不倫から始まる濃厚で泥沼の愛憎劇を強烈に予感させる内容となっている。
本作は、「文春オンライン」での連載開始から現在までに累計3900万PVを獲得した、ふせでぃ氏の同名漫画が原作となっており、公開後、SNSではその“地獄の人間関係”に阿鼻叫喚の嵐となった話題作。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚の待望のドラマ化となっている。（modelpress編集部）
安東ツトム役の小川史記です。ツトムは歪んだ性格のハイスペックな男です。なにもかもが初めての経験だったので、とにかく全力で臨みました。チームとして1つの作品を作り上げられたこと、とても感謝しております。“悪いのはあなたです”ハラハラドキドキな展開がたくさんなので、みなさま是非ご覧ください！
ミカは昔からタクマの大ファン。既婚者という立場ですが、“ある意味”とてもまっすぐな女性。そのまっすぐさが伝わるよう演じさせていただきました。また、今回初めて既婚者役に挑戦しました。常に薬指に指輪をつけて過ごすのは新鮮で、不思議な感覚にもなりました！物語は毎週スピード感あふれる展開で、私も放送を心待ちにしています。皆さんもぜひ、ご覧ください！
安東芳子を演じました、高田里穂です。この世には、きれいごとでは済まされないことばかりが溢れていると思います。今作に登場する人間臭いキャラクター達に、共感するのか、また辟易とするのか…視聴者の皆様のリアクションもとても楽しみです！「悪いのはあなたです」というタイトルを紐付けながら、芳子の存在がどう物語に関与してくるのか。是非、ラストのラストまで楽しんで頂けたら幸いです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK山中柔太朗、イケメン共演者とバックハグで密着
◆小川史記・加藤史帆・高田里穂「悪いのはあなたです」出演決定
小川は、作詞・作曲からライブ演出までメンバー自ら手がける“DIY”ダンスボーカルグループ・BUDDiiSのリーダーとして活動中。TBS「よるのブランチ」にレギュラー出演するなど、バラエティ、俳優、アーティストとしてマルチに活躍している。そんな小川が演じるのは、工藤演じる莉子を不倫沼に引きずり込むハイスペックなサラリーマンのツトム。ウブで素直な莉子をスマートにエスコートし、優しく接する紳士だが、そんな彼には想像を超える裏の顔があった。
高田は、「仮面ライダーオーズ」のヒロインで注目を集め、フジテレビ「366日」、MBS「私の彼が姉の夫になった理由」など話題作に出演する女優。高田が演じる芳子は小川演じるツトムの妻。オーガニックなものしか食べない、娘を名門私立に通わせるなど意識が高く、理想的な家庭を築くために献身的に夫を支えている。
また、本日公開された予告映像では、工藤演じる莉子がベッドの上で恍惚とした表情を見せるシーンや各登場人物の知られざる本性が見え隠れするシーンなどが映し出される。背徳の恋に溺れた先に待つのは、愛か裏切りか、あるいは破滅か。まさに“「文春」原作ならでは”というほど、不倫から始まる濃厚で泥沼の愛憎劇を強烈に予感させる内容となっている。
◆工藤美桜＆山中柔太朗W主演「悪いのはあなたです」
本作は、「文春オンライン」での連載開始から現在までに累計3900万PVを獲得した、ふせでぃ氏の同名漫画が原作となっており、公開後、SNSではその“地獄の人間関係”に阿鼻叫喚の嵐となった話題作。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚の待望のドラマ化となっている。（modelpress編集部）
◆安東ツトム役：小川史記コメント
安東ツトム役の小川史記です。ツトムは歪んだ性格のハイスペックな男です。なにもかもが初めての経験だったので、とにかく全力で臨みました。チームとして1つの作品を作り上げられたこと、とても感謝しております。“悪いのはあなたです”ハラハラドキドキな展開がたくさんなので、みなさま是非ご覧ください！
◆片桐ミカ役：加藤史帆コメント
ミカは昔からタクマの大ファン。既婚者という立場ですが、“ある意味”とてもまっすぐな女性。そのまっすぐさが伝わるよう演じさせていただきました。また、今回初めて既婚者役に挑戦しました。常に薬指に指輪をつけて過ごすのは新鮮で、不思議な感覚にもなりました！物語は毎週スピード感あふれる展開で、私も放送を心待ちにしています。皆さんもぜひ、ご覧ください！
◆安東芳子役：高田里穂コメント
安東芳子を演じました、高田里穂です。この世には、きれいごとでは済まされないことばかりが溢れていると思います。今作に登場する人間臭いキャラクター達に、共感するのか、また辟易とするのか…視聴者の皆様のリアクションもとても楽しみです！「悪いのはあなたです」というタイトルを紐付けながら、芳子の存在がどう物語に関与してくるのか。是非、ラストのラストまで楽しんで頂けたら幸いです。
【Not Sponsored 記事】