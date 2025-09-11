NEWS増田貴久、頻繁に遭遇するSTARTOタレント インスタに「7枚ほど集まったら投稿する」
【モデルプレス＝2025/09/11】NEWSの増田貴久が10日、パーソナリティを務めるラジオ番組「増田貴久・中丸雄一のますまるらじお」（MBSラジオ／毎週水曜深夜1時〜）に出演。最近頻繁に出会う芸能人について明かした。
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】
◆増田貴久、頻繁に出会う芸能人とは
この日の放送では偶然の出会いについて話が展開。増田は「俺は、新幹線乗ろうと思ったら河合郁人がいた、とか。買い物してたら河合がいた、みたいな」と、頻繁に河合に出くわすのだという。「新幹線のホームで2、3回会ってて、プライベートの買い物してる最中にも1回会って」とよく偶然に出会う事から、「会う度に河合の写真を撮ってる」とも告白。「いつか『道端で野生の河合を見つけた』っていうだけのインスタあげたいなと思って、撮りためてる」といい、7枚ほど集まったら投稿すると意気込んだ。また、河合を見つけ見つけた際には「俺がすごい近寄って」と増田の方から声をかけるといい、河合が「おぉ！まっすー！」と驚いて気がついてくれると説明した。
◆増田貴久、河合郁人の写真の保存方法
また、この日は写真をフォルダ分けするか、という話題も。増田は撮りためるつもりである河合の写真については、現在フォルダはないものの「いいねだけ、ハートだけつけてる」「お気に入りに入っている」と告白。フォルダを作っても「3、4か月会わないとめんどくさくなっちゃう」とも語ったが、偶然出会った人の写真を仕分けする「野生フォルダ」には乗り気な様子を見せていた。（modelpress編集部）
情報：MBSラジオ
【Not Sponsored 記事】