¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/11¡Û4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaespa¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÅ£ÉÕ¤±
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤Ï¡ÖNew York¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÂÚºßÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¿å¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥Ö¡¼¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿½©¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµÓåºÎï¡×¡Ö½©¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÆóÅÙ¸«¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤³¤ÎÊ·°Ïµ¤¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
