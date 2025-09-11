「大大大当たり」キターーッ！！【マクドナルド】食欲そそるビジュ♡「眼福バーガー」

毎年SNSが賑わう【マクドナルド】の「月見シリーズ」が待望のカムバック！ 定番の味わいが進化を遂げ、新作も仲間入りしているので、販売期間中は話題を集めそうです。今回は、全8商品の中から、バーガー2種を紹介します。

満足感◎ 絶妙バランスがたまらない「チーズ月見」

「見た目も美味しさもUP」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介する「チーズ月見」。たまご、100%ビーフパティ、スモークベーコン、リニューアルしたトマトクリーミーソースに、チェダーチーズをサンドしたバーガーです。たまごやチーズ好きさんには特におすすめ！ まわりを気にせず、大きな口でパクリといただきましょう！

食べる前から幸福感あふれる新作「とろ旨すき焼き月見」

「とろ旨すき焼き月見」は、「チーズ月見」に、すき焼きフィリングをプラスしたゴージャスでボリューミーな一品です。夜空に浮かぶ月をイメージした限定パケにも注目！ レポーターHaruさんは「包みを開くと、ふわっとバンズの甘い香りが広がり食欲をそそられました」とコメント。バンズは「バター風味のふわもち食感」（公式サイトより）とのことで、食べる前からワクワクする一品です。

【マクドナルド】の「月見シリーズ」は、限定スイーツやシェイク®もラインナップしています。販売終了日は10月上旬～下旬と商品によって異なるので、公式サイトや店頭でチェックして！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N