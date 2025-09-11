女優の橋本環奈（26歳）が、9月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。“最高の1日”について語った。



橋本は今回、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。



“人生最高の1日”について聞かれると、橋本は「最高の1日は選べないけど…」とした上で、「毎年すごく楽しみにしてるのは、お正月に家族みんなで集まる。大みそかから年越しをしたりとか、最近は紅白（3年連続司会）が終わってから、年明けしてからだったけど、みんなで集まっておいしいご飯を食べたり。すごい幸せです。大人数が大好きなので」と語る。



そして「毎年味わえるので。みんなで集まろうって言って。幸せな気持ちになっております」と語った。