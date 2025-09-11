第2弾を2025年9月8日(月)に公開！YouTube公式チャンネル「体のさびとりダイエット」
金属さびとりプロのNAKARAはYouTube公式チャンネル「体のさびとりダイエット」にて、酸化還元反応を活用した「体のさびとりダイエット」の動画第2弾を2025年9月8日(月)に公開しました。
YouTube公式チャンネル「体のさびとりダイエット」
金属さびとりプロのNAKARAはYouTube公式チャンネル「体のさびとりダイエット」にて、酸化還元反応を活用した「体のさびとりダイエット」の動画第2弾を2025年9月8日(月)に公開。
◆NAKARAIの「体のさびとりダイエット」実績
NAKARAI関していえば、体内クロム指数とダイエットの因果関係があったことが証明されました。
＜ダイエット前→後＞
体重 74kg→57kg
体内クロム 355(ppb)→3796(ppb)
また、体内亜鉛指数と髪の毛のフサフサとの因果関係があったことも証明されました。
＜ダイエット前→後＞
体内亜鉛 173,900 (ppb)→225,500 (ppb)
※ppb＝毛髪1g中に0.000001mg(10億分の1)のミネラル量を含む。
体のさびとりダイエットを通じて1人でも多くの方が、人間・金属ともにサビ取りに励んで頂けることを願っています。
※体のさびとりダイエットは、あくまでNAKARAIの個人的なさびとり物語です。
かなり偏った考えを記載してありますが、自己責任のもとで判断してください。
※体のさびとりダイエットはNAKARAIの登録商標です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 第2弾を2025年9月8日(月)に公開！YouTube公式チャンネル「体のさびとりダイエット」 appeared first on Dtimes.