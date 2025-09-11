人気No.1は“スーパーメンソール”！ICEBERG mini「フレーバー総選挙」

ノンニコチン・ノンタールの次世代型使い捨てシーシャ「ICEBERG mini(アイスバーグミニ)」は、ICEBERG mini「フレーバー総選挙」を開催☆

ICEBERG mini「フレーバー総選挙」

ノンニコチン・ノンタールの次世代型使い捨てシーシャ「ICEBERG mini(アイスバーグミニ)」は、ICEBERG mini「フレーバー総選挙」を開催しました。

20歳を超えるZ世代を中心に幅広い層から支持を集めています。

今回、ユーザー参加型イベント「フレーバー総選挙」の最終結果を発表するとともに、期間限定で【半額キャンペーン】を2025年9月11日(木)〜9月17日(水)実施します。

■フレーバー総選挙 結果発表

ユーザー参加型イベント「フレーバー総選挙」の最終結果を発表します。

1位：スーパーメンソール

2位：アイスコーラ

3位：クールピーチ

4位：スポーツドリンク

5位：シークワサーレモン

6位：タバコミント

投票では「スーパーメンソール」が圧倒的な支持を集め、ICEBERG miniシリーズの人気を象徴する結果となりました。

フレーバー総選挙開催バナー

■半額キャンペーン実施

総選挙の結果発表を記念し、ICEBERG mini全商品を【半額】で販売する特別キャンペーンを実施します。

販売期間： 2025年9月11日(木)11:00〜9月17日(水)10:59

対象店舗： 公式サイト、楽天市場など

