新宿駅直結・最大300名対応の多目的イベント会場！グレイドパーク新宿駅前

あどばるは、パーティー・イベント・撮影・セミナーに対応する多目的イベント会場「グレイドパーク新宿駅前」をグランドオープンしました。

グレイドパーク新宿駅前

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-25-1 ヒューリック新宿ビル 4階

アクセス ： JR新宿駅東口徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線B11番出口直結

営業時間 ： 09:00 〜 22:00

収容人数 ： 半立食300名／着席180名

新宿駅直結という抜群の立地でありながら、最大300名対応のゆとりある空間に充実の設備を備え、企業主催のパーティーから各種イベントなど幅広いニーズに対応します。

◆グレイドパーク新宿駅前とは

グレイドパーク新宿駅前は、JR新宿駅東口徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線B11番出口直結という高い利便性を有する多目的イベント会場です。

最大300名の半立食パーティーに対応した約385.7m2のメインフロアのほか、ラグジュアリーな受付や2部屋の控室、広々としたバーカウンター、館内喫煙所など設備も充実しています。

また、4面スクリーンによる同時映像投影に対応したプロジェクターや、マイク・照明演出などの機材も豊富に取り揃え、演出性の高いイベント空間を実現できます。

◆利用シーンに応じてカスタマイズ可能な設備とオプション

グレイドパーク新宿駅前では、イベントの内容や演出に応じて会場を自在にアレンジできる多彩なオプションを取り揃えています。

会場全体を活用した4面スクリーンに同時投影が可能なプロジェクターやムービングライト演出、ステージ投影カメラなどにより、臨場感あふれる演出が可能です。

音響にこだわるイベントには、専任音響エンジニアプランの利用もおすすめです。

また、受付・クローク・誘導などの各種スタッフの手配、利用開始前の事前レイアウト変更や案内モニターの投影といった運営支援も充実しています。

さらに、後片付けの手間を大きく軽減するオプション「【ゴミ回収付き】お片付けラクラクパック」は、利用時に発生したゴミや装飾品などをそのまま残置してご退室いただけるサービスで、原状復帰の必要がありません。

イベント終了後は、片付けの手間なくそのままご退室いただけます。

控室やバーカウンター、喫煙ブースなどの付帯スペースも必要に応じて追加でき、パーティー、セミナー、撮影、配信、説明会など、用途に合わせた理想の空間づくりをサポートします。

