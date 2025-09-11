スカーレット・ヨハンソン、ピンクのドレスで巨大な背中タトゥーを堂々披露
『ブラック・ウィドウ』や『ジュラシック・ワールド／復活の大地』で知られるスカーレット・ヨハンソンが、トロント国際映画祭のレッドカーペットに、ピンクのドレスを着て来場。背中に入れた大きなタトゥーを堂々披露した。
【写真】背中の特大タトゥーを大胆披露
PageSixによると、スカーレットは現地時間9月8日、トロント国際映画祭で自身の監督デビュー作『Eleanor The Great（原題）』をお披露目。ヴァレンティノによる、ロマンティックなピンクのドレスを纏い、髪の毛をタイトにまとめ、レッドカーペットに来場したそう。
ダークブロンドの髪の毛も綺麗にまとめられていたため、大胆に開いたドレスの背中には、大きなバラと子羊をモチーフにしたタトゥーの全容が覗き、スカーレットはこれを見せつけるように、後ろを向いてポーズを取っていたようだ。
InStyleによると、スカーレットは2018年のメットガラで、このタトゥーを初めて披露。その由来や意味などは明かされていないものの、2014年に出産した娘のローズ・ドロシーと関係あるのではないかとみられている。また彼女は、このほかにも脇腹に入れた羽ばたくフクロウや、右上腕二頭筋にあるアベンジャーズのロゴなど、いくつもタトゥーを入れているそうだ。
