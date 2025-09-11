こども縁日や公園全体を使ったウォークラリー謎解きなど家族で楽しめる！よこすかキッズフェスティバル2025

よこすかキッズフェスティバル実行委員会は、2025年9月21日(日)に、横須賀市ヴェルニー公園にて「よこすかキッズフェスティバル2025」を開催。

よこすかキッズフェスティバル2025

日時 ： 2025年9月21日(日)10:00〜18:00

※開催時間はブースにより異なります。

場所 ： 横須賀市ヴェルニー公園

(〒238-0042 神奈川県横須賀市汐入町1丁目1)

来場者数想定 ： 2万人

このイベントでは様々なキッチンカーやフードブースが登場し、さらには体験ブース、ワークショップブース、ダンスステージ、サイエンスショーをはじめとしたイベントステージ、こども縁日、公園全体を使ったウォークラリー謎解きなどお子様をはじめご家族で楽しめる多彩なコンテンツが楽しめます。

これからの横須賀の未来を子供達と一緒に考えていくことを目的としたイベントです。

■キッチンカーやキッチンテントが登場！おいしいフードが盛りだくさん！

話題のあのお店や流行のスイーツまで、初出店を含むキッチンカー・キッチンテント総勢17店舗(予定)がよこすかキッズフェスティバルに大集合。

■たくさんのワークショップ体験ブースで楽しもう！

毎年大人気のワークショップは、パワーアップした10ブースが登場します！

※有料整理券が必要です。

購入方法はWEBサイトにて確認してください。

また、重機体験や警察のりもの試乗体験、消防車試乗・VR地震体験などの体験ブースは無料で楽しめます。

■ステージイベントその他

ステージではダンスショーやサイエンスショーを開催！バルーングリーティングも開催するなど、盛りだくさんのコンテンツをお届けします！さらにスカレーやスカリンなどの人気キャラクターも登場予定です。

■ウォークラリー謎解き

公園内に設置された？か所の謎解きチェックポイントを探して謎を解こう！

先着で素敵なプレゼントがもらえるよ！

■こども縁日

昔ながらの雰囲気を味わえる“こども縁日”が登場！ヨーヨー釣り、スーパーボールすくいなど、子どもたちに大人気の遊びが勢ぞろい。

家族みんなでわいわい楽しめる縁日は、笑顔と元気があふれる特別なひととき。

夏祭り気分を味わいながら、思い出に残る体験を楽しめます。

※記載の情報は予告なく変更となる場合があります。

