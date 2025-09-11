「ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ−１８ 野球ワールドカップ」に出場中の高校日本代表は１次ラウンドＡ組を５戦全勝で１位通過し、１１日にはスーパーラウンド初戦でＢ組１位・米国と激突する。

＊ ＊ ＊

日本代表ナインは８月２８日の初練習から２週間が経過し、急造チームが日に日に一体感を高めてきた。主将の阿部葉太（横浜３年）、副将の中野大虎（大阪桐蔭３年）と岡部飛雄馬（敦賀気比３年）が中心となってチームビルディングに心血を注いでいるが、“いい味”を出しているのが名門・横浜のエースで４番を担った最速１４８キロ左腕・奥村頼人（３年）だ。

自らの役割を「投手と野手と、ベンチワークの三刀流」と話していたとおり、ベンチでも積極的にナインを鼓舞する。沖縄尚学の比嘉公也監督（４４）からは「末吉のことを頼むよ」と託された。唯一の２年生選出となった左腕・末吉良丞と笑顔で話すシーンが印象的だ。

横浜では１学年下の織田翔希（２年）が実力を発揮できるよう、風通しの良い環境作りに努めた。“兄貴キャラ”は高校ジャパンでも存分に発揮されている。

趣味は読書。言語学者・外山滋比古さんの著作がお気に入りだ。

「『思考の整理学』が小５からずっと愛読書で、何回も読みました。めっちゃ面白いですよ」

そこから得た学びは「ただ人のいいなりになるのではなく、自分の個性を伸ばしていくことの大切さ」だという。その個性は高校ジャパンでの切磋琢磨を経て、どのように進化していくのか。未来予想図には、楽しみしかない。（編集委員・加藤弘士）