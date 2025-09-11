１９９１年の東京世界陸上男子マラソン金メダリスト・谷口浩美さん（６５）が１０日、スポーツ報知の単独取材に応じた。日本初開催の世界陸上で日本勢初の金メダルを獲得し、人生が一変した体験談や綿密な準備を整えていた舞台裏などを明かした。９２年バルセロナ五輪では転倒後の「こけちゃいました」のコメントが流行語になるなど、日本陸上界に大きな足跡とインパクトを残したレジェンド。計４０万人以上の来場が見込まれる自国のファンに、３４年ぶりの金色の夢の再現に向けた独特な注文もつけた。（取材・構成＝手島莉子、谷口隆俊、今関達巳）

３４年ぶりの東京世界陸上開幕がいよいよ迫ってきた。コロナ禍で無観客開催だった２１年東京五輪と異なり既に９１年東京、０７年大阪を上回る４５万枚ものチケットが売れ、注目度は高い。谷口さんは９１年大会金メダリストとして、その反響の大きさを笑顔で明かした。

「東京五輪に続いて世界選手権が日本って超ラッキーですよ。自国開催でメダルが取れたということが、自分にとってもプラスになった。世界選手権で優勝したことで翌年の五輪にも行けましたし、（現役を）リタイアしてからも陸上に携われています。競技者冥利（みょうり）に尽きますよね」

世界陸上は８３年から始まり、９１年は第３回大会だった。男子マラソンは大会最終日に実施。気温３０度近くで２４人が途中棄権する過酷なレース。この大会から本格着手した日本陸連の暑熱対策で、給水で水を体にかけて体温を保った谷口さんは終始先頭集団を走り、残り約３キロでスパート。２時間１４分５７秒で金メダルに輝いた。快挙の裏側で万全の準備を整えていた。

「日本代表に選ばれた４月２９日に、９月１日（本番）の青写真を描きました。スタートからゴール後のインタビューまで全部、Ａ４のノート１冊に全て書きました。それがパーフェクトなマラソンで、優勝するきっかけになりました」

暑さ対策も練り上げた。

「（８月の）北海道マラソンを走り、どんな状況、環境でも２時間１０分で走れる体調管理ができた。８９年の北海道マラソンで優勝してマスコミの方々に『暑さに強い谷口』って書いていただいて、そう思い込んだ。体調が落ちても、過去の自分のデータがあれば慌てることなく準備を進められます。自分は弱いから考えるんです。確実に結果を残せる取り組み方をした」

世界陸上での日本人金メダルは今でも７人しか達成していない偉業だ。その反響は想像以上だったという。

「世界選手権の次の日、朝練習で品川から皇居を１周しました。１２キロくらい。その時は月曜日だったのでサラリーマンが皆、新聞を手にしているわけ。一般紙もスポーツ紙も１面は全部僕。走っていても話しかけられちゃうから、下を向いて走っていましたね」

さらに人気に火をつけたのは９２年バルセロナ五輪だった。転倒したレース後に発した「こけちゃいました」が日本で流行語となった。

「世界選手権で優勝したことが『こけちゃいました』につながっているんです。僕だけを狙っているカメラが１台ついていたから、あの転んだ場面がリプレーされた。当時は日本で話題になっていると思っていなくて、成田空港に着いて記者の方々に囲まれて、そこで知りました。陸上を全く知らない人たちも『こけちゃいました谷口浩美』を知った。当時は生活するのも出歩くことも大変でした」

経験者として、観客に自国開催だからこそのお願いがある。

「選手を応援する時はぜひ、名字ではなく名前で呼んでほしい。『浩美、頑張れ』って。日本人はそういう応援でより頑張れる」

東京で再び見られるかもしれない歴史的瞬間に、谷口さんの胸は高鳴っている。

◆男子マラソン９１年東京世界陸上ＶＴＲ 大会最終日の９月１日に行われた。午前６時スタートながら気温３０度近い過酷なレースで、注目の中山竹通ら６０人中２４人が途中棄権。谷口は３８キロ地点でスパートし、２時間１４分５７秒で日本勢初の金メダルを獲得。篠原太も終盤まで先頭集団で争い、５位入賞を果たした。

◆男子マラソン９２年バルセロナ五輪ＶＴＲ 森下広一（当時２４）が、３５キロ付近からファン・ヨンジョ（韓国）と一騎打ち。４０キロ過ぎの下り坂で突き放され、銀メダルを獲得した。メダルを期待された谷口は２２．５キロ付近の給水地点で後続選手に左足を踏まれて転倒し、シューズも脱げるアクシデント。それでも８位に入賞し、レースの後に発した「こけちゃいました」で大きな注目を集めた。

【取材後記】 取材の中で何度も出てきた「準備」という言葉が印象的だった。谷口さんは９１年東京世界陸上前、金メダル獲得のために準備と計画を最も大事にしていた。日誌には「体調管理やマッサージをやったやらない、ビールを飲んだ飲まないとか」と逐一記載。規則正しい生活も心がけ「朝の５時半に起きて朝練習、会社に行って、昼ご飯を食べて、午後４時から練習。１２時までには寝るとか。日課がほとんど変わらないようにすることが、一番の体調づくりです」と万全の状態を整えた。大一番で金メダルを獲得した裏側には、徹底した準備があった。「記者の仕事も、同じですよね」と谷口さんは笑顔で言っていたがまさにその通り。１３日からの世界陸上は、ベストの準備を尽くして臨みます。（莉）

◆谷口 浩美（たにぐち・ひろみ）１９６０年４月５日、宮崎県生まれ。６５歳。小林高２、３年の時に全国高校駅伝連覇。日体大時代は箱根駅伝で２年生から３年連続６区区間賞。８３年、旭化成に入社。８５年の別大でマラソン初出場初優勝。８７、８９年東京、８７年ロンドン、９０年ロッテルダムなど優勝。９１年東京世界陸上で日本男子初の金メダルを獲得。五輪は９２年バルセロナ８位、９６年アトランタ１９位。１７１センチ。