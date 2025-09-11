吉本新喜劇の島田珠代がこのほど、縦型ショートドラマ配信アプリＦＡＮＹ：Ｄ（ファニーディー）で１１日正午から配信された“初主演ドラマ”「踊るたま子」の合同取材会に大阪市内で出席した。今後は現在のギャグに頼らない“脱パンティーテックス”で「Ｒ―１グランプリ」「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ」などの賞レースや、ひとり芝居などへの挑戦という新展開を構想していると明かした。

「踊るたま子」は平凡な大阪の主婦がダンスと出会ったことで、前向きに人生を歩んでいく…というストーリー。ワンオペの主婦業など「たま子」と「珠代」には重なる部分が多く、「珠代」自身が「たま子」に感化される部分も多かったそうで…。

「パンティーテックス（のギャグ）でウワーッと言っていただいて、だけどそういうのってずっと（続くもの）じゃない。『ちょっと違う自分を見つけなきゃいけないのにな』と。闇の中でもがいている時期に脚本をいただいたので。たま子を演じて『自分の幸せの物差しは（他人ではなく）自分の中にあるんだよ。自分次第だよ』と前向きになれました」

芸風とは裏腹に、座員の中では「暗い（性格）」で通っている珠代。新喜劇の出番前は、舞台袖にしゃがみ込み「きょうはアレやってコレやって…」と指で床をなぞる。「パンティーテックスもチ〜ンも今日初めてするんだ」。マンキンでギャグを演じるために精神状態をリセットする儀式が、陰鬱（いんうつ）に見られているんだとか。

さらに「パンティーテックス」が初めて世に出たＡＢＣテレビ「相席食堂」（火曜・後１１時１０分）２０２０年９月１５日放送の“神回”も「透けてるタオルケットを（頭から）かぶって三角座りで。シルエットと音しか…」と、まともに視聴できなかった。「自分で自分が全然面白くない」から、テレビ画面を通して自身を正視できないというのだ。

「あれ（パンティーテックス）以上のことがまだできていない。暗黒の闇に迷い中だった」―。そんな根暗な珠代も前向きになれたのが「踊るたま子」だった。

「高校生の時（心斎橋筋）２丁目劇場でひとりコントをやってて、それをもう一回やりたいな…というか。落ちてナンボくらいに思って『Ｒ―１』とか『Ｗ』とかに出てもいいのかな。それを重ねていって、小さな劇場で自分だけのイベント、ひとり芝居ができれば」

１９８０年代後半、ダウンタウンの関西での人気を不動にしたＭＢＳテレビの夕方の帯番組「４時ですよ〜だ」で天才女子高生芸人としてブレイク。それから４０年近くの年月を経た。「パンティーテックスは置かないと（封印しないと）いけないんだろうなって、もがいてます…って“もがいてます感”を出すと芸人さんとしてダメかも知れないですけど」

珠代は“脱パンティー”で新たなタレント人生を歩む。

なお取材会当日、珠代はドラマでも着用したレオタード姿で登壇。“脱パンティー”を宣言しながらも「きょうはおなかも隠れるしっかりしたパンティーを履いてます」と打ち明けた。さらに座長・吉田裕もツッコむことを嫌がる問題の新ギャグ「シンガポールの昆虫」を披露して“ギャグの珠代”の健在ぶりを見せつけていた。