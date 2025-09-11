お笑いタレントの渡辺直美が１０日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）に出演し、驚きの事実を明かした。

渡辺は米ニューヨークを拠点に活動しており、５年ぶりの出演。前回渡辺が出演した２０２０年９月１日の放送を「オードリー」春日俊彰は振り返り、「前回来てくれた時は、本格的に移住する前で。自分にプレッシャーをかけるためにニューヨークに家を買ってあるんだという話をね。大丈夫なの？って」と当時の会話を思い出した。

若林正恭は「すごいね、この５年間が」と活躍ぶりに感心した。渡辺は「結構、濃かったですね」とうなずいたあと「ただ、その時に買った家、まだ住めてないんですよ」と告白。若林と春日は「え？」「どういうこと？」と思わず固まった。

春日は「え、だって、そのニューヨークの家に住んでるんじゃないの？」と聞くと、渡辺は「家、買ったんですけど、改装がまだ終わってなくて」と理由を明かした。それを聞いてもオードリーの２人は“ハテナ”。若林は「え？改装が終わってない？」と信じられない様子だ。

渡辺は「アメリカ人がちょっと、ゆっくり…」と苦笑。春日は「アメリカタイムでやってんの！？えええ。ちょっとプレッシャーかけた方がいいんじゃないの？」と笑った。渡辺は「ちょこちょこ（プレッシャーを）かけてるんですけど、全然。『あと少し、あと少し』でどんどん１年、２年延びていって」。別の家を借りて住んでいると明かした。