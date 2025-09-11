(C)2023-2024 Amazon Content Services LLC OR ITS AFFILIATES. かわぐちかいじ／講談社

「沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～」がフジテレビ系にて、9月25日、26日の2日連続で地上波初放送する。放送時間は両日とも21時から。

26日公開の最新作映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」を記念したもの。Prime Videoで配信中の前作ドラマ全8話を特別編集版として放送する。また番組の最後では、最新作の冒頭映像もテレビ初公開するとのこと。

同作は、かわぐちかいじによる同名コミックが原作。大沢たかお主演/プロデューサーとして、Amazon MGMスタジオが実写化。前作は2023年に劇場公開後、Prime Videoで独占配信され、日本のAmazon MGMスタジオが日本で手がけた作品で歴代一位の国内視聴数を記録した。