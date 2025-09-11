「歴代彼女2人と…」。すがちゃん最高No.1がロケ中に突如、過去の恋愛事情を吐露する一幕があった。

【映像】すがちゃんの過去の恋

ABEMAにて9月10日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#20では、「バオとたいようとたくやのカメラ回ってますよ？」と題した新企画が実施。これにぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1が参加した。

バオ（卒業編2024 inセブ島）、たいよう（ニャチャン編）、たくや（冬休み編2024・卒業編2025 in ソウル）はそれぞれ『今日好き』で旅をした経験を持つが、3人の共通点は“くちべた”であるということ。以前、3人で生配信を行ったところ、緩すぎる掛け合いが逆に好評で、小バズりを起こしたこともあった。

今回、バオ、たいよう、たくやが挑戦する企画が「ラジオ番組を作る」ということ。地域ラジオ「むさしのFM」では、一般人がラジオ番組を作れる放送枠があるそうだが、3人にその枠を使ってもらうことに。

ルールは「（1）30分番組を編集一切なしの1発録り」「（2）番組の内容は『吉祥寺のディープな情報番組』」「（3）ネタは自ら街に出てアポ無し取材」。むさしのFMに勤めるパーソナリティー兼ディレクターの石塚さんがロケに参加した。

取材の制限時間は5時間。一同は東京・吉祥寺でロケをしていたが、そんな中で突如、すがちゃんはメンチカツが名物の行列ができる精肉店「吉祥寺 さとう」の前で急に立ち止まり、「ここね、吉祥寺で有名なところなのよ。土日とかめっちゃ行列で」と紹介した。

ラジオのネタになること話し始めるのかと思いきや、それからすがちゃんは「俺ね…歴代彼女2人と来たことがあるわ」と突如のカミングアウト。すがちゃんと今回が初対面のバオ、たいよう、たくやは黙ることしかできずに、まさかのノーリアクション……スタジオMCのYouTuber・かすは“カメラ回ってますよ？”と言わんばかりに「気まずそうにしないで」と注意していた。