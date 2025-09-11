机が狭いカフェでも、バッグを広げるだけですぐに作業開始！ピカキュウ「そのまま使えるPCケース」
ピカキュウは、15.6〜16インチの大きめノートパソコンに対応した「そのまま使えるPCケース」を、2025年9月11日(木)より販売。
ピカキュウ「そのまま使えるPCケース」
発売日 ： 2025年9月11日(木)
価格 ： [チャームあり］6,600円(税込)、[チャームなし］4,900円(税込)
サイズ ： 約 縦30cm×横40cm×幅3.5cm
カラー ： ダークグレー、ライトグレー
素材 ： [表地・裏地］ポリエステル、[中材］PEシート
販売場所： 自社ECサイト、他ECモール
ピカキュウは、15.6〜16インチの大きめノートパソコンに対応した「そのまま使えるPCケース」を、2025年9月11日(木)より販売中です。
■商品の特徴
＊出さずにそのまま使える設計
机が狭いカフェでも、バッグを広げるだけですぐに作業開始。
スタンド付きで自然な姿勢を保ちやすく、長時間の作業も快適に。
さらに、ノートPCの熱を逃しやすい設計で安心です。
スタンド付きだから、姿勢が自然に。
PCの熱も逃しやすい。
＊周辺機器もすっきり収納
内ポケットにはスマホや小物をすっきり収納。
作業中もテーブルがごちゃつきません。
ケーブル通し穴も備え、充電しながらスムーズに作業できます。
外ポケットにはマウスやアダプターなどの周辺機器を収納できる画面側ポケットと、A4ファイルがスムーズに収まるキーボード側ポケットを2方向に配置。
たっぷり収納しても型崩れしにくく、美しいフォルムを保ちます。
スマホや小物をすっきり整理する内ポケット
＊シンプル＆上品なデザイン
スーツにもカジュアルにも合わせやすいシンプルなデザイン。
シワ感のあるナイロン生地は、ビジネスすぎない上品さを演出し、はっ水加工で水滴や汚れにも強い仕様です。
マウスやアダプター、A4ファイルも収納可能な2か所の外ポケット
＊軽量×アクセントチャーム付き
約465gの軽量設計で、毎日の持ち歩きもラクに。
さらに、5色から選べるチャーム(パラクリップ)付きで、自分らしさをさりげなくプラス。
目印にもなり、開ける際も上下がひと目で分かります。
※チャームなしの仕様も選べます。
選べるチャーム付き。
5色展開で“私らしさ”をプラス。
これだけの荷物がすっきり収納できる※撮影には15.6インチのノートPCを使用
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 机が狭いカフェでも、バッグを広げるだけですぐに作業開始！ピカキュウ「そのまま使えるPCケース」 appeared first on Dtimes.