机が狭いカフェでも、バッグを広げるだけですぐに作業開始！ピカキュウ「そのまま使えるPCケース」

ピカキュウ「そのまま使えるPCケース」

発売日 ： 2025年9月11日(木)

価格 ： [チャームあり］6,600円(税込)、[チャームなし］4,900円(税込)

サイズ ： 約 縦30cm×横40cm×幅3.5cm

カラー ： ダークグレー、ライトグレー

素材 ： [表地・裏地］ポリエステル、[中材］PEシート

販売場所： 自社ECサイト、他ECモール

ピカキュウは、15.6〜16インチの大きめノートパソコンに対応した「そのまま使えるPCケース」を、2025年9月11日(木)より販売中です。

■商品の特徴

＊出さずにそのまま使える設計

机が狭いカフェでも、バッグを広げるだけですぐに作業開始。

スタンド付きで自然な姿勢を保ちやすく、長時間の作業も快適に。

さらに、ノートPCの熱を逃しやすい設計で安心です。

スタンド付きだから、姿勢が自然に。

PCの熱も逃しやすい。

＊周辺機器もすっきり収納

内ポケットにはスマホや小物をすっきり収納。

作業中もテーブルがごちゃつきません。

ケーブル通し穴も備え、充電しながらスムーズに作業できます。

外ポケットにはマウスやアダプターなどの周辺機器を収納できる画面側ポケットと、A4ファイルがスムーズに収まるキーボード側ポケットを2方向に配置。

たっぷり収納しても型崩れしにくく、美しいフォルムを保ちます。

スマホや小物をすっきり整理する内ポケット

＊シンプル＆上品なデザイン

スーツにもカジュアルにも合わせやすいシンプルなデザイン。

シワ感のあるナイロン生地は、ビジネスすぎない上品さを演出し、はっ水加工で水滴や汚れにも強い仕様です。

マウスやアダプター、A4ファイルも収納可能な2か所の外ポケット

＊軽量×アクセントチャーム付き

約465gの軽量設計で、毎日の持ち歩きもラクに。

さらに、5色から選べるチャーム(パラクリップ)付きで、自分らしさをさりげなくプラス。

目印にもなり、開ける際も上下がひと目で分かります。

※チャームなしの仕様も選べます。

選べるチャーム付き。

5色展開で“私らしさ”をプラス。

これだけの荷物がすっきり収納できる※撮影には15.6インチのノートPCを使用

