櫻坂46単独表紙『SWITCH』大特集内容を一挙公開 5年間の軌跡をひも解く
櫻坂46が単独表紙・巻頭特集を飾った雑誌『SWITCH』10月号（スイッチ・パブリッシング）が20日に発売される。同誌では「櫻坂46 FIVE YEARS」と題した全80ページに及ぶ大特集を展開。このたび、そのコンテンツ内容が公開された。
【写真】フォトストーリーも！特集内容を一部公開
表紙には森田ひかる、山崎天（崎＝たつさき）、藤吉夏鈴、田村保乃、守屋麗奈、山下瞳月、的野美青の歴代センター7人が集結。撮影とスタイリングを手掛けたのはデビューシングル「Nobody's fault」と同じく、フォトグラファー・花房遼氏、スタイリスト・Remi Takenouchi氏。櫻坂46の5年を厳かに祝福する表紙から、センターとしての経験を積んだ7人の今の姿を捉えた18ページのフォトストーリーを掲載する。
さらに、表紙メンバー7人と現キャプテンの松田里奈への合計3万5千字を超える個別ロングインタビューを収録。それぞれが辿った5年間を振り返り、改名直後に感じたことや、センターに選ばれた時の記憶、活動を続けていくことで自身やグループに起こった変化についてなどが真摯に語られる。
『PHOTO DIARY［SAKURAZAKA46 in Los Angeles, July 3-6, 2025］』では、グループ初のアメリカ公演という特別な舞台の裏側で、メンバーたちはどんな表情を見せていたのか、メンバー同士の撮影だからこそ記録できた、束の間の休息を思い思いに楽しむ飾らない姿を収録。
『櫻坂46 全メンバー33名へ20の質問』では、「櫻坂46に加入して、それ以前の自分と一番変わったところ」や「自身の活動の中で過去に戻れたらやり直したいこと」、「ライブ前に必ずすること」といった、アーティストとして側面にまつわる質問から、「好きなドラマや映画のジャンル」、「プライベートでよく着る服の色やタイプ」、「部屋選びで一番重要視するポイントは？」といった、メンバーの素顔が垣間見えるような質問など、33人それぞれの回答をサイン入りチェキとともに掲載。また、そのサイン入りチェキが抽選で当たる応募券付き。
『TAKAHIRO、野村裕紀、Remi Takenouchi＆市野沢祐大が見た櫻坂46の5年間』では、ファーストシングル以降すべてのシングル表題曲をはじめ、数々の振付を生み出してきた振付師のTKAHIROが語る、櫻坂メンバーたちの進化。そして、ほぼ全てのライブ演出を手掛けてきた野村裕紀氏が、櫻坂46史上初の“ドーム5デイズ”公演における演出で感じた手応えやメンバーの表現者としての成長を実感した瞬間などを振り返る。さらに、櫻坂46の衣装を初期から手掛けているスタイリストRemi Takenouchi氏と市野沢氏の対談も収録。メンバーと徐々に絆を深めていくことで変化した、衣装に対するアプローチや考え方とは。
東京ドーム公演のライブ＆リハーサルフォトも掲載。2025年7月24日から26日の3日間にわたり開催された東京ドーム公演『5th TOUR 2025 “Addiction”』のステージをリハーサル風景とともに掲載。さらに表紙メンバー7人のコメント付き。
【写真】フォトストーリーも！特集内容を一部公開
表紙には森田ひかる、山崎天（崎＝たつさき）、藤吉夏鈴、田村保乃、守屋麗奈、山下瞳月、的野美青の歴代センター7人が集結。撮影とスタイリングを手掛けたのはデビューシングル「Nobody's fault」と同じく、フォトグラファー・花房遼氏、スタイリスト・Remi Takenouchi氏。櫻坂46の5年を厳かに祝福する表紙から、センターとしての経験を積んだ7人の今の姿を捉えた18ページのフォトストーリーを掲載する。
『PHOTO DIARY［SAKURAZAKA46 in Los Angeles, July 3-6, 2025］』では、グループ初のアメリカ公演という特別な舞台の裏側で、メンバーたちはどんな表情を見せていたのか、メンバー同士の撮影だからこそ記録できた、束の間の休息を思い思いに楽しむ飾らない姿を収録。
『櫻坂46 全メンバー33名へ20の質問』では、「櫻坂46に加入して、それ以前の自分と一番変わったところ」や「自身の活動の中で過去に戻れたらやり直したいこと」、「ライブ前に必ずすること」といった、アーティストとして側面にまつわる質問から、「好きなドラマや映画のジャンル」、「プライベートでよく着る服の色やタイプ」、「部屋選びで一番重要視するポイントは？」といった、メンバーの素顔が垣間見えるような質問など、33人それぞれの回答をサイン入りチェキとともに掲載。また、そのサイン入りチェキが抽選で当たる応募券付き。
『TAKAHIRO、野村裕紀、Remi Takenouchi＆市野沢祐大が見た櫻坂46の5年間』では、ファーストシングル以降すべてのシングル表題曲をはじめ、数々の振付を生み出してきた振付師のTKAHIROが語る、櫻坂メンバーたちの進化。そして、ほぼ全てのライブ演出を手掛けてきた野村裕紀氏が、櫻坂46史上初の“ドーム5デイズ”公演における演出で感じた手応えやメンバーの表現者としての成長を実感した瞬間などを振り返る。さらに、櫻坂46の衣装を初期から手掛けているスタイリストRemi Takenouchi氏と市野沢氏の対談も収録。メンバーと徐々に絆を深めていくことで変化した、衣装に対するアプローチや考え方とは。
東京ドーム公演のライブ＆リハーサルフォトも掲載。2025年7月24日から26日の3日間にわたり開催された東京ドーム公演『5th TOUR 2025 “Addiction”』のステージをリハーサル風景とともに掲載。さらに表紙メンバー7人のコメント付き。