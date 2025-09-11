工藤美桜×山中柔太朗『悪いのはあなたです』追加キャスト発表 不倫沼に引きずり込むハイスペなサラリーマン役【コメント全文】
俳優の工藤美桜と5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗がW主演を務める、読売テレビ・ドラマDiVE枠『悪いのはあなたです』（11月3日スタート、毎週月曜 深1：29）の追加キャストが11日、発表された。小川史記、加藤史帆、高田里穂が出演する。
【ソロビジュアル】危うい色香も…工藤美桜＆山中柔太朗ソロビジュアル
原作は『文春オンライン』で連載開始から現在までに累計3900万PVを獲得した、ふせでぃ氏の同名漫画。怒とうの勢いで“不倫沼”にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚をドラマ化する。工藤は貯金残高8万円の地味な派遣社員・山本莉子、山中は夢を追いかけるバンドマン・椿タクマを演じる。
小川は、莉子を不倫沼に引きずり込むハイスペックなサラリーマン・安東ツトムを演じる。ウブで素直な莉子をスマートにエスコートし、優しく接する紳士だが、想像を超える裏の顔があった。
加藤は、タクマの大学からの友人・ミカを演じる。タクマの作る音楽が大好きで、タクマが所属しているバンドを応援している熱烈なファンである。
高田は、ツトムの妻・芳子を演じる。オーガニックなものしか食べない、娘を名門私立に通わせるなど意識が高く、理想的な家庭を築くために献身的に夫を支えている。
また、今回公開された予告映像では、莉子がベッドの上で恍惚とした表情を見せるシーンや各登場人物の知られざる本性が見え隠れするシーンなどが映し出されている。背徳の恋に溺れた先に待つのは、愛か裏切りか、あるいは破滅か。まさに“『文春』原作ならでは”というほど、不倫から始まる濃厚で泥沼の愛憎劇を強烈に予感させる内容となっている。
【コメント全文】
■小川史記（安東ツトム役）
安東ツトム役の小川史記です。ツトムは歪んだ性格のハイスペックな男です。なにもかもが初めての経験だったので、とにかく全力で臨みました。チームとして1つの作品を作り上げられたこと、とても感謝しております。“悪いのはあなたです”ハラハラドキドキな展開がたくさんなので、みなさまぜひご覧ください！
■加藤史帆（片桐ミカ役）
ミカは昔からタクマの大ファン。既婚者という立場ですが、“ある意味”とてもまっすぐな女性。そのまっすぐさが伝わるよう演じさせていただきました。また、今回初めて既婚者役に挑戦しました。常に薬指に指輪をつけて過ごすのは新鮮で、不思議な感覚にもなりました！物語は毎週スピード感あふれる展開で、私も放送を心待ちにしています。皆さんもぜひ、ご覧ください！
■高田里穂（安東芳子役）
安東芳子を演じました、高田里穂です。この世には、きれいごとでは済まされないことばかりがあふれていると思います。今作に登場する人間臭いキャラクターたちに、共感するのか、また辟易とするのか。視聴者の皆さまのリアクションもとても楽しみです！『悪いのはあなたです』というタイトルをひもづけながら、芳子の存在がどう物語に関与してくるのか。ぜひ、ラストのラストまで楽しんでいただけたら幸いです。
