森香澄、CA姿でトラブルに対処 元CAの風吹ケイが“ナンパ事情”も明かす
10日深夜に放送されたテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）では、3年間CA乗務をしていた元CAの風吹ケイを迎え、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）と“機内トラブル”を実際にロールプレイしながら、森香澄のCA適性を検証する特別企画を行った。
【写真】美しいCA姿で登場した森香澄＆風吹ケイ
冒頭、ナダルは、頭上の荷物整理するCAが近くてどういう感じにしたらいいのか、ドキドキすると話す。風吹は「好きなところ見ていただいて」とあっさり。実際にやってみると、いやらしい目で見るナダルに森は「怖い怖い怖い怖い怖い！」とドン引き。
機内での“あるあるトラブル”を再現し、森なりに対処してみるコーナーでは、風吹から「やはりCAたるものお客様からのめんどくさい絡みとか理不尽なことを言われても、怒らず笑顔で綺麗な言葉遣いで対処しなければいけません」とアドバイス。風吹はCA時代に実際にあった出来事として「お姉ちゃんマスク取って」と言われマスクを外したら、「お姉ちゃんブスやな」って言われて降りて行かれたと明かし、この対処法を実践。
ナダルが客役となり、森は「あ、そうなんですね。ありがとうございます。これからの励みにしたいと思います。申し訳ありません。ボケだったんですか？失礼いたしました。ボケ分かりづらくて」と客のナダルに冷静に応戦。ナダルは「負けました。かわいいからさ」と完敗。森は「難しいですよね。でもやっぱりちょっと挑発しちゃったし」と振り返る。風吹は「笑顔なんですけど、噛み付いてしまうところだけが…基本的には対応がハナマルだったと思います」と評価。風吹は「さようでございますか」を連呼して、去っていくお手本を見せた。
また、森が「よく聞くのがナンパされるとか…」と風吹にナンパ事情を聞いてみると「実際に渡されたことないんですけど、ある方はあります。私の見解なんですけど、すごいかわいらしくて穏やかな方はもらってるイメージです。お名刺を渡されたり、ドリンクのサービスの回収の際にコップに連絡先を渡したりとか。逆に森さんは機内でナンパとかされないですか？」と聞かれた森は「1回だけ普通にエコノミークラスで、隣がちょっとおじさまだったんですけど、私はずっと寝てたんです。寝てて、パッて起きたら、めっちゃ見てるな。怖くて見られない。で、Xを開いたら、隣、森香澄っぽいんだけどどうかなみたいな事が書かれてあって、そこからの数時間がマジでつらかった」と告白していた。
【写真】美しいCA姿で登場した森香澄＆風吹ケイ
冒頭、ナダルは、頭上の荷物整理するCAが近くてどういう感じにしたらいいのか、ドキドキすると話す。風吹は「好きなところ見ていただいて」とあっさり。実際にやってみると、いやらしい目で見るナダルに森は「怖い怖い怖い怖い怖い！」とドン引き。
ナダルが客役となり、森は「あ、そうなんですね。ありがとうございます。これからの励みにしたいと思います。申し訳ありません。ボケだったんですか？失礼いたしました。ボケ分かりづらくて」と客のナダルに冷静に応戦。ナダルは「負けました。かわいいからさ」と完敗。森は「難しいですよね。でもやっぱりちょっと挑発しちゃったし」と振り返る。風吹は「笑顔なんですけど、噛み付いてしまうところだけが…基本的には対応がハナマルだったと思います」と評価。風吹は「さようでございますか」を連呼して、去っていくお手本を見せた。
また、森が「よく聞くのがナンパされるとか…」と風吹にナンパ事情を聞いてみると「実際に渡されたことないんですけど、ある方はあります。私の見解なんですけど、すごいかわいらしくて穏やかな方はもらってるイメージです。お名刺を渡されたり、ドリンクのサービスの回収の際にコップに連絡先を渡したりとか。逆に森さんは機内でナンパとかされないですか？」と聞かれた森は「1回だけ普通にエコノミークラスで、隣がちょっとおじさまだったんですけど、私はずっと寝てたんです。寝てて、パッて起きたら、めっちゃ見てるな。怖くて見られない。で、Xを開いたら、隣、森香澄っぽいんだけどどうかなみたいな事が書かれてあって、そこからの数時間がマジでつらかった」と告白していた。