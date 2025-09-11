オーディション番組『MAKEMATE1』を経て結成され、2025年2月に正式デビューを果たしたグローバルボーイズグループ・NouerA（ヌエラ）。グループ名には7人の少年たちが「時代をつなぐ音楽の世界を広げていく」という抱負が込められており、Billboardにて「2025年K-POPグローバルルーキー」に選出されるなど、早くも注目を浴びている。ABEMA TIMESでは8月初頭、日本初のファンコンサートを終えたばかりの7人にインタビューを実施。これまでの活動にまつわるエピソードや、放送中のオーディション番組『BOYS II PLANET』に参加しているかつての仲間への思いを聞いた。

【映像】NouerA、結成までの軌跡

元気いっぱいの7人の強みは“正直さ”

──日本での初ファンコンサート開催、お疲れ様でした！

NouerA： （ハイテンションに）わあ〜！ ありがとうございます！

──皆さんの明るいエネルギーが伝わってきます。まずは1人ずつ、隣に座っているメンバーの紹介をお願いします。

ギヒョン： リンはNouerAのメインラッパー。AIのような魅力を持っている人です。

リン： ファンは見ての通りNouerAのビジュアル担当で、ボーカルも素晴らしいです。性格は、少しせっかちなところがあります（笑）。

ファン： ヒョンジュン兄さんは僕たちのリーダーで、メインボーカルです。責任感がとても強い人です。

ヒョンジュン： ジュンピョは“ギャグメン”！（笑）チームのムードメーカーですね。

ジュンピョ： ユソプは口を閉じていればセクシーガイなんですが……口を開くとお猿さんのような人です（笑）。

ユソプ： ミラクは唯一の日本人なので日本語担当でもあるし、ダンスがすごく上手なんです。愛嬌がある末っ子メンバーです。

ミラク： ギヒョンさんは一番年上で、いつもメンバーのことを考えてくれます。感情豊かで、メンバーが大変な時に寄り添ってくれる、頼りがいのあるお兄さんですね。

──ありがとうございます。こうしてお話を聞いているだけで、皆さんの仲の良さが伝わってきます。NouerAは多国籍なメンバーが集まったグループですが、オーディション「MAKEMATE1」を経てグループが結成されてから1年の間、どのように絆を築いてきましたか？

ミラク： オーディションが終わってから今まで、メンバーと一緒にたくさんの練習を重ねて、多くのステージを準備しましたが、その中でお互いに話をする時間を意識的に設けるようにしてきました。自分が言いたいことを正直に言い合うんです。「ここはよかったね」と褒めることもありますし、「ここはこうしてほしいな」「これはちょっと傷ついたよ」と、深いところまで気持ちを伝え合う。これからずっと一緒にいるし、家族のように大事なチームだから、仲を深めていきたくて。本音で話す時間を作ってきたことで、こうして仲良くなれたような気がします。

──NouerA はBillboardで「2025年K-POPグローバルルーキー」に選ばれるなどデビュー前から話題を集め、パフォーマンスには新人らしからぬ迫力を感じます。自分たちとしては、NouerAにしかない魅力とはなんだと思いますか？

ジュンピョ： 僕が思うに、“正直さ”が僕らの強みだと思います。飾り気がなく率直で、メンバーが一緒に話したり遊んだり、何かをするときに、一番NouerAらしい姿が出ていると思います。

──強い団結力を感じます。デビューして5ヶ月が経ちましたが、これまでで一番印象的だった出来事は？

ヒョンジュン： 僕は、正式デビュー前の2024年12月に福岡で出演した『2024 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN』です。みずほPayPayドームの会場に4万人ぐらいのお客さんがいらっしゃいましたが、あんなに大きなステージは初めてだったので、（日本語で）“めっちゃドキドキ”しました。自分たちとしてはいいステージをお見せできたので、強く印象に残っていますね。

ユメキさんの振付は、ひどい筋肉痛になります（笑）

──今「BOYS II PLANET」が放送されているのですが、この番組には皆さんと一緒に「MAKE MATE 1」で切磋琢磨したジョウアンシンさん、ジャンジアハオさん、チョン・ヒョンジュンさんらが練習生として参加しています。仲間たちの挑戦に、どんな思いを抱いていますか？

ファン： 「MAKEMATE 1」では3人と一緒にデビューできなくてとても残念でしたが、今「BOYS II PLANET」で一生懸命に取り組む姿を、「本当にすごく頑張ってるな」と思いながら見ています。「ファイティン！ デビューしよう！」という思いを伝えたいです。

ミラク： デビューしたら、一緒にダンスチャレンジを撮ったりしたいです。心から応援しています！

──ぜひその姿を拝見したいです。また、NouerAのデビュー曲「N.I.N (New Is Now)」と2ndミニアルバムのタイトル曲「n (number of cases)」、そして「Bring the Crunk」の振付はユメキさんが担当していますが、ユメキさんも今「BOYS II PLANET」でアイドルの夢を追っていますよね。ユメキさんは皆さんにとってどんな存在ですか？

ユソプ： 鼻が高くて本当にかっこよくて、初めてお会いした時にはメンバーみんなで「かっこいい！」と大騒ぎしました。キャップを被っている時の姿が特に素敵だと思います。

──ユメキさんが作る振付にはどんな印象がありますか？

ヒョンジュン： ユメキさんの振付は股関節や体のコアを使うことが多く、体のパーツを曲げるような強度の高いパートも多いので、本当に大変で。最初はいつもひどい筋肉痛になります（笑）。

ミラク： でもそれだけ大変な分、ほかにはないダイナミックなパフォーマンスになるので、そこはユメキ先生の振付ならではの魅力ですね。ユメキ先生は最初すごく厳しくて、先生と生徒のような関係性だったんですが、僕たちの楽曲のうち3曲の振付を作ってくださって、だんだん近い仲になれたような気がしています。先生だけどお兄さんのように接してくれるんです。これからもぜひ一緒にお仕事をしていきたい、本当に素敵な方です。

──そんなユメキさんのオーディション参加にはきっと皆さんも驚かれたと思いますが、ユメキさんにも一言エールをお願いします。

ヒョンジュン： デビューしたら……僕らの後輩になるんですかね？なんて呼ぼうかな？……というのは冗談で（笑）。ユメキさんと以前、「ダンスチャレンジを一緒に撮ろう」と約束していたんですよ。でもそれを叶えずに「BOYS II PLANET」に参加してしまったから、「僕たちとやりたくないからかな？」とみんなでジョークを言っていました（笑）。とても応援していますし、デビューしたら絶対一緒にチャレンジをやりたいです。（日本語で）がんばってください！

──ありがとうございます。皆さんはとても多忙な日々を送っていると思いますが、最近小さな幸せを感じたり、元気をもらった瞬間はありますか。

ギヒョン： 僕はよく本を読むんです。力になる名言や、先人たちが「こんな時はどうすべきか」と人生に役立つことを教えてくれるような文章を読むことで、パワーを得ているように感じます。

ユソプ： 僕は運動を一生懸命しています。体を動かすと頭がスッキリして、ぐっすり眠れるんですよね。そんな健康的な生活が、自分にとっては小さな幸せです。夏はノースリーブをよく着るので、特に肩や腕をしっかりと鍛えています！

──最後に、NouerA（ヌエラ）が1年後に叶えたい目標と、いつか成し遂げたい大きな目標を教えてください。

リン： 1年後の目標としては、ワールドツアーを実現させたいです。そしていつかアメリカでスーパーボウルのハーフタイムショーに出演できるようなグループになることが、僕らの夢ですね。

テキスト・インタビュー：岸野恵加