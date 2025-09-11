カルティエ、初のアニメを制作 クリエイティブパートナーに浦沢直樹、キャストに高畑充希ら豪華俳優陣が集結
カルティエが、メゾンの象徴である「パンテール」をテーマにしたアニメ『LA PANTHERE DE CARTIER（ラ パンテール ドゥ カルティエ）』を制作した。クリエイティブパートナーを漫画家・浦沢直樹が務めたほか、高畑充希が歌唱・出演。豪華なクリエイターと俳優陣が集結した。
【写真】オープン間近！カルティエ 銀座4丁目ブティック
アニメで描かれる、力強さと優雅さを兼ね備え、自分らしさを貫くパンテールの姿は、メゾンの精神に呼応する。クリエイティブパートナーを務めた漫画家・浦沢氏のほか、エンディング曲は音楽家・江崎文武（崎＝たつさき）が作曲を担い、ミュージシャン・坂本美雨が作詞を担当。
声の出演には、歌唱も担当した高畑のほか、清原果耶、山口智子、渡辺謙といった日本を代表する俳優陣が集い、物語に深みと彩りを添える。アニメーション制作をProduction I.G が手掛け、ジャンルを超えて集結した才能が交錯し、Free Spirit (自由な精神)、Individuality（個性）Beauty (普遍的な美しさ)というカルティエの精神を宿した唯一無二の作品が完成した。
「パンテール」の精神が息づく「カルティエ 銀座4丁目ブティック」のオープン前日、18日午後9時より、アニメの発表の場となるイベントの様子がLINE VOOMで放映される。一般公開に先駆けてアニメを見ることができるほか、LIVE VOOMでしか見ることのできない、一夜限りのコンテンツも展開される。
アニメ本編は、18日放映後よりスペシャルサイトにて一般公開が予定されている。
