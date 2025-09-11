世界陸連などは１１日、世界選手権東京大会（１３日開幕）のロード３種目のスタート時間を３０分繰り上げると発表した。

暑熱対策で、１３日の男女３５キロ競歩、１４日の女子マラソン、１５日の男子マラソンはいずれも午前７時３０分に競技が始まる。

「例年暑さが和らぐはずの９月中旬にも関わらず、真夏並の暑さが続いている」とした上で、医科学部門との協議して判断したという。トラック、フィールド種目の日程変更はない。

世界陸連のセバスチャン・コー会長は８月末に「（今大会のロード種目を）医療チームの判断で開始を早める可能性がある」と示唆していた。

東京五輪では、札幌市での開催となったマラソンが記録的猛暑を受けて、女子は競技実施前日に、１時間繰り上げて午前６時スタートとなることが決まった。

◇

世界選手権はこれまで猛暑の８月開幕が多かったが、今大会は２０１９年ドーハ大会（９月２７日〜１０月６日）に次いで、史上２番目に遅い時期に設定された。午前、夕方〜夜の２部制にして、日中の競技を回避している。

運営財団によると、氷風呂を用意し、長距離選手には競技後に氷やアイスタオルを配布。練習会場には放射冷却素材を使ったテントを用意している。

観客向けにも、主会場の国立競技場周辺には日よけと休憩ができるテントを設置し、東京五輪時に準備していた「かぶる傘」計１０００個を貸し出す。会場内はペットボトルの持ち込みを可とし、ミスト冷却装置が稼働する。また、救命救急を学ぶ学生でつくる３０チームが、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）などを持って巡回し、熱中症や急病患者に対応するという。