33歳のベテランMFは新天地が決定したようだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、昨季限りでマンチェスター・ユナイテッドを契約満了に伴い退団して現在無所属になっている33歳のデンマーク代表MFクリスティアン・エリクセンの新天地はブンデスリーガのヴォルフスブルクになるという。



アヤックスの下部組織出身であるエリクセンはこれまでトッテナム・ホットスパーやインテル、ブレントフォードを渡り歩くと2022年7月にはマンUに完全移籍。マンUではベテランながらも中心選手として活躍しており、昨季も公式戦35試合に出場して5ゴール5アシストを記録するなど絶対的ではないものの、出場機会を確保していた。しかし昨季限りでマンUと契約満了を迎え、現在は無所属となっていた。





CHRISTIAN ERIKSEN SCORES TWO MINUTES INTO HIS RETURN TO INTERNATIONAL FOOTBALL!!! pic.twitter.com/BztWOVLGqM — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2022

そんなエリクセンだが新天地が決定した模様。同氏によると、エリクセンはブンデスリーガのヴォルフスブルクへのフリー移籍が決定したとのこと。すでにメディカルチェックも予定されており、正式発表は時間の問題のようだ。デンマーク代表としても公式戦通算144試合に出場するなど同国を代表する選手であるエリクセン。果たしてブンデスリーガの舞台でどのような活躍を見せるのだろうか。