¤Ê¤¼ÃæÆü¤ÏCSÁè¤¤¤Ç¸åÂà¤·¤¿¤Î¤«¡¡µå³¦OB¤Î¹Í»¡¡¡Æ£Ï²Àï¤Îº¸¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ»Ä¤ë²ù¤¤¡ÖÁª¼ê¤ò¼é¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢µåÃÄ¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¡×
ÃæÆü¤ÏÆ£Ï²¤ËNPBÉüµ¢¸å¡¢½éÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºå¿À¤¬Îò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ì£¤Ï3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ëCSÁè¤¤¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß2°Ì¤Îµð¿Í¤È3°ÌDeNA¤È¤Ï1.5º¹¡¢3°ÌDeNA¤È4°ÌÃæÆü¤È¤Îº¹¤Ï4.5¥²¡¼¥àº¹¡Ê10Æü¸½ºß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¥²¡¼¥à¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÃæÆü¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤Àï¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÃæÆü¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú×ÖÅÙ¤Ê¤·¡ÛÃæÆü¤¬¼«ÎÏCS¤Î²ÄÇ½À¾ÃÌÇ¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯ÎÉ¤¤Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÄÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡ÙvsÆ£Ï²ÂÇÀþ/ÀÐÀî¤ÎÎ¥Ã¦/Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¾åÎÓ¡ÄµÕÅ¾CS¿Ê½Ð¤Ø¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡É¹â¹»Ìîµå¤ÎÌîµå¡É?¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï9·î10Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú×ÖÅÙ¤Ê¤·¡ÛÃæÆü¤¬¼«ÎÏCS¤Î²ÄÇ½À¾ÃÌÇ¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯ÎÉ¤¤Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÄÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¡ÙvsÆ£Ï²ÂÇÀþ¡¿ÀÐÀî¤ÎÎ¥Ã¦¡¿Ëþ¿ÈÁÏáØ¤Î¾åÎÓ¡ÄµÕÅ¾CS¿Ê½Ð¤Ø¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ïü¥¹â¹»Ìîµå¤ÎÌîµåü¥¡©¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£ÃæÆü¤Îº£µ¨¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÆ°²èÆâ¤Çº£µ¨¤ÎÃæÆü¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡¡¤¢¤È°ì¹©É×¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÏ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤ë¡¡¤¢¤È°ìÊâ²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤µ¤é¤Ë¾å°ÌÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ£Ï²ÂÐÀï»þ¤Îº¸¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¤ËÈ´¤±¤ëÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¹äÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃæÆü¤ÏÂÐÀï2»î¹ç¤Çº¸ÂÇ¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ12¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ï¤º¤«1ÆÀÅÀ¤ÈÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡£
¡¡°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤Ï»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤ò¼é¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æº¸ÂÇ¼Ô¤òÊÂ¤Ù¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë8·î31Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤ÏÆ£Ï²¤Ë7²óÌµ¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤òµö¤·¡¢NPB¤ËÉüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¸¥¾å¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤â4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Ç¤ÏÆ£Ï²¤â5²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ç´Åê¡£¤Þ¤¿7²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÃæÆü¥Ù¥ó¥Á¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÄÔËÜÎÑÂÀÏº¤òÅêÆþ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎÏ¤Ê¤¤ÆóÈô¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÔËÜ¤Ï»î¹ç»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨1³äÂæ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¤é¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÃæÆü¤ÎÂÐÆ£Ï²¤Îº¸ÊÐ½Å¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Îºö¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¡×¡ÖÀ±Ìî¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤Ê¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ®¾¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿À±ÌîÀç°ì¸µ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦Âª¤¨¤¿¤«¤È»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç8·î31Æü¤Î»î¹ç¤Î7²ó¤ÎÂåÂÇµ¯ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÄÔËÜ¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¤â¤¤¤¿¤·¡¡ºÙÀî¤â¤¤¤¿¤·¡¡¿§¡¹¤Ê±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡×¤Èµ¿Ìä»ë¡£Æ£Ï²¤¬¹ß¤ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö²¶¤Ï°ì¤ÄÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖÁª¼ê¤ò¼é¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µåÃÄ¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÃæÆü¤Ï2013Ç¯°Ê¹ß¡¢3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤ÎÍ¿ÅÄÀ¯¸¢¤Î¤ß¡£Ä¹¤¯ÄãÌÂ´ü¤ò²á¤´¤·¡¢¡Ö¶¯¤¤ÃæÆü¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤âÂÔ¤ÄÃæ¤Ç¡¢¾å°ÌÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ÎÍÑÊ¼¤Ëµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÆ£Ï²¤Ï¤½¤Î¸å¡¢9·î7Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ë¤âÀèÈ¯¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤Ï±¦ÂÇ¼Ô6¿Í¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÏÂÐÆ£Ï²¤Ë4°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÆ£Ï²ÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â±¦¤Î¥í¥Þ¥óË¤¡¢ÀÐÀî¹·Ìï¤¬¾º³ÊÂ¨ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤Û¤«¤ÎµåÃÄ¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈCS¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¹â¹»Ìîµå¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¼êÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¹âÌÚ»á¤âÂç»ö¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï»Ä¤ê16¥²¡¼¥à¡£¥Ê¥¤¥ó°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÕÃÏ¤ò¼¨¤»¤ë¤«¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï