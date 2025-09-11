【ストライクドッグ［PS版］初回限定版】 2026年2月下旬 発売予定 価格：6,380円

ウェーブは、プラモデル「ストライクドッグ［PS版］初回限定版」を2026年2月下旬に発売する。価格は6,380円。

本商品は「装甲騎兵ボトムズ」に登場するイプシロンが駆るPS専用試作AT「ストライクドッグ」をPS版仕様で1/35スケールプラモデル化したもの。

劇中の青い装甲や左腕部のアイアンクローの造形も再現されている。接着剤不要のスナップフィットタイプで、各部関節可動に加え、アイアンクローも設定通りに可動する。

初回限定生産盤の特典として立ちポーズの「イプシロン」フィギュアも付属。今回新たに31話以降に登場する傷を前髪で隠した特徴的な頭部とヘルメット姿が再現可能な頭部の2種を追加されている。

スケール：1/35

(C) SUNRISE

※画像の完成品は、組み立て、塗装を施したものです。

※画像の完成品は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。ご了承ください。