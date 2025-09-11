“不良債権”と揶揄された1147億円男は「過小評価されている」 大谷翔平を超えた契約価値を証明した「30-30」の到達
夏場から猛烈な勢いでパフォーマンスを上げてきたソト(C)Getty Images
一時は「不良債権」と揶揄された天才が存在感を露わにしている。昨年12月にメッツと北米スポーツ史上最高額となる15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時のレート）の“超”巨額契約を結んだフアン・ソトだ。
【動画】小笠原に向かってニヤりからの圧巻弾 怪物ソトの駆け引きシーンをチェック
その契約規模から大きく期待が膨らんだ中で迎えたシーズン序盤は、深刻な不振に陥った。開幕約2か月では打率.231、9本塁打、OPS.770、長打率.413と数字も低迷。グラウンド上で苛立った態度も見せたソトには、「明らかにマイナスだ」とも批判された。
しかし、大谷翔平（ドジャース）を超える契約を手にした男は、猛烈な逆風を受けながら“復活”を遂げる。現地時間9月10日時点で、144試合に出場しているソトは、打率こそ.264ながら、38本塁打、94打点、31盗塁、110得点、OPS.926とハイアベレージをマーク。今季のメジャー最速となる「30-30（30本塁打＆30盗塁）」に到達した。
直近7試合でも打率.360、1本塁打、4盗塁、長打率.560と5ツールプレーヤーぶりを発揮しているソト。メッツでは球団史上初となる「シーズン40本塁打＆30盗塁」の達成も視野に入れる怪物には、現地メディアも手のひら返しで賛辞を贈る。
スペイン紙『Marca』のアメリカ版は、「ソトはメッツの投資が価値あるものであったことを証明した」と激賞。さらに「シーズン開幕当初は彼の努力が疑問視された」と出だしのスランプを振り返った上で「ソトはフィールド上でのプレーであらゆる雑音に反論した。MLB最高年俸を手にした彼はメッツの原動力となった」と記した。
また、米誌『Sports Illustrated』は、「ソトの驚異的な野球IQの高さと、新しいスキルを習得し、伸ばす能力は、明らかに過小評価されている」と指摘。自己最多となる盗塁数をマークした走塁能力の向上が「より完成度の高い選手としての地位を確立させた」と称えた。
紆余曲折があったレギュレーションも残り約1か月を切った。批判の受けながら前進してきたソトは、最終的にどこまで数字を伸ばせるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]