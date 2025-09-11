ディーフ（Deff）は、iPhone Air、iPhone 17 Pro／Pro Max用のケース「DURO RINGMASTER（リングマスター）」を発売する。価格は5980円。発売日はディーフダイレクトストアが16日、一般販売は19日。

「DURO RINGMASTER（リングマスター）」は、ケースの背面に薄型のリングを内蔵したケース。リングはフィンガーリング、スタンド、MagSafeリングとして利用できる。MIL規格に準拠し、背面にはアラミド繊維を貼付、ケース側面は全方向をカバーする構造で、ボタン部分は別パーツを埋め込んで操作感を高めているという。

また、同社の「WIRELESS CHARGING TRAY」を使用するとケースを装着したままでワイヤレス充電が可能。

iPhone Air用ケースの大きさは、長さ160.5×幅78.6×高さ13.8（mm）、重さが約45g。iPhone 17 Pro用ケースの大きさは、長さ154.4×幅76.0×高さ15.4（mm）、重さが約42g。iPhone 17 Pro Max用ケースの大きさは、長さ166.7×幅82.3×高さ15.6（mm）、重さが約47g。