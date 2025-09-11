はいだしょうこ、ニンジン→やせ細り＆玉ねぎ→ニンニクに 皮むきの悩み
俳優でタレントのはいだしょうこ（46）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（毎週水曜 後9：00）に出演。家事が苦手と明かし、野菜の皮むきにまつわるエピソードをユーモアたっぷりに語り、スタジオを沸かせた。
【写真】「お母様そっくりでお美しい」両親＆姉との家族写真を公開したはいだしょうこ
この日のテーマは「家事から逃げたい女たち」。はいだは、「野菜のどこまでが食べられるのか分からない」と悩みを打ち明け、特にじゃがいもの芽を取り除く際は安全を意識するあまり、深くほじっていった結果、「いつの間にか望遠鏡みたいに貫通していた」と告白。ニンジンについても「ピーラーでどんどん剥いていたら、かわいそうなくらい痩せ細っちゃって」と語った。はいだが剥いたニンジンの写真が映し出されると、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「マラカスみたいになってるじゃん！」と鋭いツッコミが入り、スタジオには笑いが広がった。
続けて上田が「玉ねぎは？」と問いかけると、薄い皮をどこまで剥いていいか分からず、「最終的にニンニクみたいになっちゃう」と苦笑。これには共演者たちから失笑が漏れていた。
