◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードで迎えた２回２死三塁の第２打席で右前適時打を放ち、５試合連続安打とした。連続試合出塁は「１６」に伸びた。続くベッツの左越え二塁打で一塁から一気に生還し、メジャー最速で１３０得点に到達した。

この日は、昨年も愛犬デコピンの始球式などで大きな話題を集めた大谷の「ボブルヘッドデー」。今季もこの日までに３度あり、４月２日（同３日）のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日（同１６日）のアスレチックス戦では今季初の２打席連発、８月２７日（同２８日）のレッズ戦では投手として２３年９月の右肘手術から７４９日ぶりの白星を挙げるなど、毎回ドラマを起こしてきた。打者としてはこの日までの通算５試合で打率３割８分１厘、４本塁打、８打点。今季ラストで初めて投手のボブルヘッド人形が配布されたこの日も主役の活躍が期待される。

ロッキーズの先発は左腕フリーランド。大谷は抜群の相性を誇っており、試合前の時点で通算８打数６安打の打率７割５分、２本塁打、４打点だった。３試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手をかける。３年連続本塁打王に向けては前日にシュワバー（フィリーズ）がリーグ最速で５０号到達。２位の大谷も負けじと追いかけたいところだが、初回先頭の第１打席は初球打ちで中飛に倒れていた。

◇大谷翔平の過去の「ボブルヘッドデー」（※日付は現地時間）

▽２４年５月１６日 レッズ戦 ２打数無安打１四球１盗塁

▽２４年８月２８日 オリオールズ戦 ４打数２安打１本塁打１打点２盗塁

▽２５年４月２日 ブレーブス戦 ５打数３安打１本塁打１打点

▽２５年５月１５日 アスレチックス戦 ５打数２安打２本塁打６打点

▽２５年８月２７日 レッズ戦 ５打数１安打、５回２安打１失点９奪三振