「韓国は不倫を日本史の次くらいに嫌う。お前は両方」坂口健太郎、イメージ壊滅か　現地ファンの反応が辛辣

一般女性と同棲していたウラで、女優の永野芽郁とも付き合っていた。そう報じられた俳優・坂口健太郎に対して、韓国ファンがそっぽを向いている状況だ。

坂口健太郎は最近、韓国で高い人気を誇っていた。

BTSメンバーとの交流や、韓国ドラマ『愛のあとにくるもの』への出演、BLACKPINK・リサのソロ曲のプロモーションなど、韓国活動に精を出していた。8月24日には、釜山「映画の殿堂」で開催された「2025 国際ストリーミングフェスティバル グローバルOTTアワード」にて、主演男優賞を受賞している。

韓国で高い評価を得て、現地で「最も人気のある日本人俳優1位」に挙げられることもしばしばだった。

そんな坂口健太郎に熱愛説、さらに三角関係説が浮上し、韓国ファンに動揺が広がっている。

（写真提供＝OSEN）坂口健太郎

9月10日に『週刊文春』が報じた坂口健太郎の熱愛に関する第一報、つまり「都内の高級マンションで3歳上の一般女性と同棲している」との報道は、韓国に驚きを与えたが、それでもまだ受け入れられる余地はあった。

韓国の坂口健太郎ファンは「事実でないことを願う」「健太郎の同棲説ってどういうこと？」と驚きを示していたものの、「俳優のプライバシーは尊重すべき」「幸せなら応援するだけ」と彼を擁護する声もあった。

しかし、その後に報じられた「一般女性と同棲のウラで永野芽郁と交際」という三角関係疑惑は、衝撃をもたらしている。

現地ファンは「坂口健太郎、本当に好きだったんだよ…」「3年近く好きで、すごく好きだから気持ちを捨てきれないよ。残念でならない」「私の人生から消えた」と失望感を表した。

また、「韓国は不倫を日本史の次くらいに嫌う国。坂口は両方に該当」「さすがにもうラブコメじゃなくてドロドロの時代劇」「日本芸能人のスキャンダルはやっぱりレベルが違うね」といった皮肉の反応を見せている。

坂口健太郎は現在、映画『盤上の向日葵』で第30回釜山国際映画祭への訪韓も控えている状況だ。釜山国際映画祭執行委員会は「現時点で坂口健太郎氏の訪韓スケジュールに変更はない」とコメントしているが、今後、事態が一変する可能性も否めない。

韓国で高い人気を誇っていただけに今回の報道の影響は避けられず、築き上げた好感度を大きく揺るがすことになりそうだ。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）