日テレ郡司恭子アナ、手作りワンプレートごはん披露「センス抜群」「栄養バランス良い」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが9月10日、自身のInstagramを更新。手作りのワンプレート料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】郡司恭子アナ、家庭的な手作りワンプレートごはん
郡司は「最近のごはん記録」と料理への取り組みを複数枚にわたり公開。タンドリーチキンやサラダ、ライスを美しくワンプレートに盛り付けた食事については、「朝ごはんに頂くヨーグルトが微妙に余ったのでタンドリーチキンに」と工夫を凝らした調理過程を明かしている。
この投稿に、ファンからは「センス抜群」「栄養バランス良い」「オシャレ」「美味しそう」「アイデア参考になる」「丁寧な暮らしぶり」といった声が上がっている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。8月1日には第1子の妊娠を発表し、秋より産休に入ることを伝えている。（modelpress編集部）
