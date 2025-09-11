新車235万円！ トヨタ新「ステーションワゴン」に反響多数！「このコスパは圧倒的…」と驚きの声！ 一方で「ワイドボディ仕様」も欲しい!?“荷室ひろびろ”でサイコーと大好評の「新カローラツーリング」がスゴイ！

新車235万円！ トヨタ新「ステーションワゴン」に反響多数！

トヨタが2025年5月19日に発表した、ステーションワゴン「カローラツーリング」の一部改良モデル。

この新しいカローラツーリングについて、現在どのような評価が見られるのでしょうか。

1966年に誕生して以来、世界中で愛されてきた「カローラ」。

同シリーズの一員として2019年に登場したカローラツーリングは、2025年5月19日の改良でさらに機能性と装備を向上させ、同時にグレード構成も刷新しました。

まず装備面では、従来はメーカーオプションだった機能を標準装備化。

最上級モデルの「W×B」グレードには、「ドライブレコーダー」「デジタルキー」「ディスプレイオーディオplus」が標準搭載となりました。

また、W×Bグレードおよび「G」グレードには、「ブラインドスポットモニター」や「パーキングブレーキサポート」といった安全装備も追加され、安全性が高められています。

さらにGグレードでは、「16インチアルミホイール」や「LEDフロントフォグランプ」が標準採用となり、足元をきらびやかに演出するとともに視認性を向上させています。

そのほかオプションの「アクセサリーコンセント」を選択すると、停電時などに役立つ「給電アタッチメント」が付属するようになりました。

くわえて大きな変更点として、グレード構成を刷新し、パワートレインをハイブリッドシステムのみへと一本化されました。

これにより、1.8リッターガソリンエンジンと高出力モーターを組み合わせたモデルのみのシンプルなラインナップとなり、脱炭素社会の実現に一歩前進しつつ、モデル自体の平均燃費性能と静粛性が向上しています。

こうして新しいカローラツーリングは、実用性と利便性をさらに高めた魅力的なモデルへと進化しています。

車両価格（消費税込）は235万9500円から341万6600円の設定です。

この新しいカローラツーリングについて、SNSなどの評判を見ると、

「今や手軽なサイズのステーションワゴンは貴重だから、販売継続してくれるだけで嬉しい」

「どんな人にも似合うベストバランスのクルマ」

「カローラツーリングはコスパも良いしサイコーです」

「このボディとラゲッジのサイズ感がちょうどいい！」

「このご時世にはありがたい、かなりお買い得な価格設定だよね」

「新車235万円でこの性能と実用性！ このコスパ、まさに圧倒的」

「プリウスから乗り換えたけどカローラツーリングの方が燃費が良くて驚いてる」

「燃費が軽く20km／L行って感動した」

「クルマ選びはもうこれでええでしょう」

といった様々な反響が寄せられており、手頃なステーションワゴンをラインナップし続けること自体を喜んでいる様子がうかがえます。

また、サイズ・価格・実用性・燃費性についても高く評価するコメントが多く見られます。

しかしその一方で、

「カローラツーリングは海外仕様の方がカッコイイ」

「海外のワイドボディ仕様が欲しいな」

「国内仕様はちょっと小さいんだよね〜」

「いやいや…大きくしたら使いにくいって言うでしょ？ 今のサイズが良いんだよ」

といった投稿も見られます。

長い歴史を持つカローラシリーズの集大成的なワゴンモデルだけに、今も常に多種多様なユーザーからの要望が寄せられているようです。