¡ÚJP¥É¥é¥´¥ó¡Û250¿Í¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿¤«¡¡¥á¥ó¥Ðー¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤é¡¡Ê¡²¬¤Ë°ÜÁ÷¡¡
ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤é¤¬11Æü¡¢Ê¡²¬¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤¬¡¢¤ª¤è¤½250¿Í¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
11Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õÏ©¤ÇÊ¡²¬¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ëÃË¤¿¤Á¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤¿ÈÈºá½¸ÃÄ¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡ÖJP¥É¥é¥´¥ó¡×¤¬2019Ç¯°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ20ÅÔÉÜ¸©¤Ç¤ª¤è¤½250¿Í¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£