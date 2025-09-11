スズキが「新ハヤブサ」を発表！ 超パワフルな1300ccエンジン搭載の「フラッグシップバイク」に鮮烈「ブルー／ホワイト」の“特別モデル”も設定！ 26年モデル欧州で登場

ブルーとホワイトが爽やかなスペシャルエディション

スズキは2025年9月に、同社のフラッグシップモデル「Hayabusa（ハヤブサ）」の2026年モデルを欧州で発表しました。

1999年に初代モデル、2007年に2代目モデルが登場したハヤブサは、スズキを代表する大型スポーツモデルです。

欧州で発表されたスズキ「Hayabusaハヤブサ」2026年モデル

2021年に13年ぶりにフルモデルチェンジし登場した3代目ハヤブサは、高い空力特性を持つ独特のフェアリングデザインや優れた走行性能を備えたほか、電子制御スロットルの採用や吸排気の機構変更などにより低中速域における出力とトルクを向上した排気量1339ccのエンジンを搭載。

コーナリングABSやトラクションコントロール、クイックシフターなど、現代的な機能も標準装備されています。

また、出力特性、トラクションコントロール、エンジンブレーキコントロールなどを5つの制御レベルから選択できる「SDMS-α（スズキドライブモードセレクターアルファ）」を備えた電子制御システム「S.I.R.S.（スズキインテリジェントライドシステム）」、設定速度を超えないようにするアクティブスピードリミッターを併せて備えることで、ユーザーの技量や好みにあわせた設定で楽しむことが可能となっています。

なお、2026年モデルのハヤブサでは特別なエンブレムを備えたスペシャルエディションのパールヴィガーブルー、メタリックギャラクシーグレー／キャンディバーントゴールド、キャンディダーリングレッド／グラススパークルブラック、パールヴィガーブルー／パールブリリアントホワイトの4色が設定されています。