繊維の奥まで、やさしく強く。洗濯の新基準【シャープ】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場中‼
洗って、乾かして、除菌も消臭も。一台ですべて完結【シャープ】のドラム式洗濯乾燥機Amazonに登場!
シャープのドラム式洗濯乾燥機は、マイクロ高圧洗浄で、衣類を傷めずに繊維の奥までしっかり洗浄。毎秒100万個以上の微細な水滴を高圧シャワーノズルから噴射し、ガンコな汚れを弾き飛ばす。水道水を利用するため、清潔で安心。
乾燥機能も充実。ヒーターセンサーが衣類の乾き具合を感知し、効率よく温風乾燥を行う。洗濯〜乾燥の連続運転はもちろん、干した後の仕上げ乾燥にも対応。花粉や長雨の季節にも頼れる。
乾燥ダクトは自動で洗浄されるため、洗剤成分や糸くずの蓄積を防ぎ、乾燥効率の低下を抑制。ホコリが残りにくい形状で、お手入れの手間も軽減する。
プラズマクラスター機能を搭載し、乾燥運転中に除菌・消臭効果を発揮。水洗いできない帽子やブーツ、頻繁に洗えない制服やスーツも清潔に保つ。「花粉ケア」や静電気抑制にも効果的。
マイクロ高圧シャワーと温風運転の組み合わせにより、衣類のシワも軽減。ワイシャツ2枚なら約30分、4枚なら約50分で仕上げる。
自動槽洗浄機能により、洗濯のたびにドラムと外槽の間を高圧水で洗浄。黒カビの発生を抑え、清潔な洗濯環境を保つ。「槽クリーンコース」も搭載し、衛生面に配慮。
4つのエコセンサーが洗濯状況に応じて最適な運転パターンを選択。電気や水のムダを省き、省エネ運転を実現する。
さらに、運転音を抑えた低騒音設計。乾燥時でも41デシベルと静かで、夜間や早朝の使用にも適している。
洗浄力、乾燥力、衛生性、静音性。すべてを備えた一台が、毎日の洗濯を快適に支える。
