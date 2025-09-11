思い出のランドセルが財布やバッグに！親子で楽しめる「ランドセルリメイク体験」がスタート
使い終わったランドセルを自分で財布やバッグなどにリメイクできる「ランドセルリメイク体験」が、東京都小金井市のレザークラフト教室「革なび」で新たに始まった。
■6年間の思い出を、自分の手で新しいかたちに。1日で完成する特別なものづくり体験
「ランドセルリメイク体験」は、使い終えたランドセルの革を活かし、自分の手で新しいかたちに作り変える1日完結のプログラムだ。中学生以上が対象で、親子での参加も歓迎。講師のサポートのもと、手芸や工作の経験が少ない人でも安心して取り組め、その日のうちに作品を完成させることができる。卒業記念にもぴったりな手づくり体験だ。
今回は、レザークラフト教室「革なび」を運営する本山さんにサービスの狙いや魅力について話を聞いた。
■「ランドセルリメイク体験」の魅力とこだわり
――「ランドセルリメイク体験」実施の狙いやターゲットを教えてください。
小学校を卒業したお子さまとそのご家族を中心に、ものづくりならではの経験をもっと身近に楽しんでいただけるように、本サービスを始めました。自分で作ったものには特別な愛着が湧いて、毎日触ったり眺めていたくなります。そして、その作品を作りあげた自分のことを、自分で好きになります。これこそが、ものづくりの醍醐味だと私たちは思っています。特に、ランドセルをリメイクした作品は、日常で使えるところにおもしろさがあります。ものづくりが初めての方にとっても、気軽にレザークラフトに触れるきっかけになればうれしいです。
――この記事で初めて知るという読者の方に、体験の魅力を教えてください。
「思い出を自分の手でかたちにできること」「自分の作品を日常で使えること」が、ランドセルリメイク体験の大きな魅力です。毎日使っていたランドセルをハサミで切る不思議な感覚、形になっていくワクワク感、だんだん上手に縫えるようになるうれしさ。ひとつの作品を完成させる中に、いろいろな経験が詰まっています。完成したときの達成感や、できあがった作品を毎日使える喜びは格別です。ランドセルの思い出とともに、これからも大切に使い続けられる宝物になります。
――ランドセルをリメイクするというアイデアはどのようにして生まれたのですか？
地域の方から「ランドセルをどうしようか迷っている」と相談を受けたことがきっかけでした。ランドセルはお子さまだけでなくご両親にとっても特別な思い出があり、卒業後の活用に悩んで保管している方も少なくありません。自分で作ることで大切な思い出をかたちにできたらと考え、ランドセルリメイク体験は生まれました。設計にあたっては、長く使える実用的なアイテムにしたいという思いがありました。ランドセルは厚く、そのままでは作れるものが限られます。そこで、部分的にヌメ革を併用し、複雑な財布やバッグも作れるようにしました。また、財布の内装などはあらかじめ仕上げておくことで、初めての方でも簡単に1日で完成できるよう工夫しています。
――これまでの参加者から、どのような感想が寄せられていますか？
「ランドセルの刺しゅうの活用も相談できて、理想通りのものが完成しました」「手厚いフォローで中学生でもすてきに仕上がり、さっそく普段使いしています」「だんだんできあがっていくのが、プラモデルみたいで楽しかったです」といった声をいただいています。自分で作る楽しさや発見、完成した作品への愛着を感じてくださっているのが印象的です。
――最後に、読者へメッセージをお願いします！
ランドセルリメイク体験は、中学生から大人まで楽しめるワークショップです。お子さまやご家族の思い出を大切に、楽しく安全に作っていただけるよう工夫しています。革細工やものづくりが初めての方でも、講師がお手伝いしながら一緒に作るので安心して取り組めます。おひとりでも親子でも、心に残るものづくりの時間をぜひお気軽にご体験ください。
「ランドセルリメイク体験」詳細
■アイテム：二つ折り財布、ショルダーバッグ、ペンケース、メガネケース、ネームホルダー、レザートレイ など
■所要時間・料金：約3.5時間〜、5500円〜(アイテムにより異なる)
■対象者：中学生以上(親子での参加も歓迎)
■予約方法：Webサイトまたは電話(090-6489-2433)にて受付
■開催場所：革なび レザークラフト教室 (東京都小金井市東町2-21-2)
6年間の思い出が詰まったランドセルを自分の手で新たな宝物に変える特別な体験。この機会に親子で心に残るものづくりに挑戦してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝川田湖雪
