アメリカ西部ユタ州の大学で行われていたイベントで、トランプ大統領を支持する保守系の活動家が銃撃され、その後死亡しました。

ユタ州のユタバレー大学で10日、政治イベントに出席していた保守系の政治活動家、チャーリー・カーク氏が登壇中、何者かに撃たれました。

カーク氏はキャンパス内の建物の屋上から首に一発の銃弾を受けたとみられていて、病院に搬送されましたが、その後死亡しました。

当局は「単独犯による政治的暗殺」とした上で、事件に関与したとみられる人物を拘束し話を聴いていましたが、その後、この人物は解放されたということです。

カーク氏は、若年層に保守的な思想を広める団体の「ターニングポイントUSA」の創設者で、トランプ大統領を支持するMAGAの代表格として知られています。

現地では各メディアがこの事件を大きく報じています。

アメリカ トランプ大統領

「ユタ州の大学キャンパスで起きたチャーリー・カーク氏の卑劣な暗殺に、悲しみと怒りで胸がいっぱいだ。我々はこの残虐行為や政治的暴力に関与したすべての人間を、資金を提供し支援する組織も含めて必ず突き止める」

トランプ大統領は、「若者からこれほど尊敬を集めた人物はいなかった」などと述べました。

また、14日の日没まで政府施設などで半旗掲揚を命じる布告に署名しています。