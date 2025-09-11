◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのウィル・スミス選手が日本時間11日のロッキーズ戦に出場予定でしたが、試合開始直前でスタメンから外れました。

チームは水曜日に予定変更の理由を発表しませんでしたが、SportsNet LAの放送によると、スミス選手の手は炎症を起こしていたといいます。

スミス選手は日本時間4日の試合で守備中に右手を打撲。同10日のロッキーズ戦で復帰すると、第1打席でいきなりレフトへの2塁打。相手投手の暴投で先制のホームを踏みました。

同11日の試合にも「3番・キャッチャー」で出場予定でしたが、直前でのスタメン変更に。3番には5番の予定だったテオスカー・ヘルナンデス選手が入り、「9番・キャッチャー」にベン・ロートベット選手が入りました。

スミス選手のスタメン回避に、SNSでは「大丈夫かな」「悪くなりませんように」といった心配の声が寄せられています。

急きょスタメンに入ったロートベット選手は、スミス選手、若手捕手のダルトン・ラッシング選手の負傷離脱により同7日のオリオールズ戦で初スタメン。山本由伸投手とバッテリーを組み、8回までノーヒットの好投をアシスト。さらに同9日のロッキーズ戦でもタイラー・グラスノー投手、ブレーク・トライネン投手をリードして8回までノーヒット投球をアシストしています。

▽ドジャースのスタメン変更

【変更前】

1番(DH)大谷翔平

2番(遊)ムーキー・ベッツ

3番(捕)ウィル・スミス

4番(一)フレディ・フリーマン

5番(右)テオスカー・ヘルナンデス

6番(中)トミー・エドマン

7番(二)ミゲル・ロハス

8番(左)アンディ・パヘス

9番(三)キケ・ヘルナンデス

【変更後】1番(DH)大谷翔平2番(遊)ムーキー・ベッツ3番(右)テオスカー・ヘルナンデス4番(一)フレディ・フリーマン5番(中)トミー・エドマン6番(二)ミゲル・ロハス7番(左)アンディ・パヘス8番(三)キケ・ヘルナンデス9番(捕)ベン・ロートベット