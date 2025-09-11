“ポスト石破”レースにいち早く出馬を表明したのは茂木前幹事長。「2年で結果を出す」と意気込みを語り、野党との連携についても「連立の枠組みを広げる」と述べました。一方、国民民主党の玉木代表は「いきなり連立っていうのは、なかなかハードルが高い」。野党連携には“慎重姿勢”。

【写真で見る】“野党連携”に国民民主党の玉木代表は…

茂木氏“ポスト石破”に一番乗り

茂木敏充 前幹事長（69）

「私は（自民党が）最悪な状況だからこそ、立ち上がる決意をしました」

「自民党を、日本経済を、必ず再生の軌道に戻す。次の世代にしっかりとバトンを渡せる政治を作る。その目標は2年。再生の道すじを作る」

出馬会見で、「2年で結果を出す」と意気込んだ茂木前幹事長。9人中6位に沈んだ去年の屈辱を晴らします。

「結果を出せるベストチームを作る」と強調。小泉農林水産大臣（44）や小林元経済安全保障担当大臣（50）の名前を挙げて、若手を積極的に登用する考えを明らかにしました。野党との連携については…

茂木敏充 前幹事長

「連立の枠組みを広げる、こういうことを追求するが、政策が一致できる政党ということであれば、相手もある。例えば日本維新の会や国民民主党、こういった政党とはしっかりと話をしたい」

これに対し、維新の吉村代表は…

日本維新の会 吉村洋文代表

「参院選でも公約に掲げた『社会保険料を下げる社会保障改革』と『副首都』は大きな2本柱。自民党の総裁候補はどう考えるのか、これからしっかりと聞いていきたい」

“野党連携”に玉木氏は慎重姿勢

国民民主党の玉木代表も「政策で一致できるかが重要」と述べました。

国民民主党 玉木雄一郎代表

「いきなり連立というのは、なかなかハードルが高い。まずは政策で一致できるか。我が党と自民・公明は去年12月に3党合意を結んでいる。文書で約束したことが果たされるのか」

「一つ一つ信頼関係を築いていくことが大事。それがどこまで出来るのか」

出馬への動向が注目されている小泉農林水産大臣。10日、国民民主党の榛葉幹事長から災害復旧に関する陳情を受け、面会しました。

小泉進次郎 農林水産大臣

「今までの人間関係なども活かしながら、政策課題を前に進めていく」

「とにかく国民のみなさんは『政策課題を前に進める』政治を望んでいる」

総裁選は、9月22日告示、10月4日投開票となりますが、出馬表明はこれから本格化します。